El SOMA alerta sobre la falta de supervisión nocturna en las instalaciones de Deganta Aguas de las antiguas Baterías

La empresa Deganta Aguas, que realiza una gestión circular de las aguas industriales contaminadas de los procesos de Química del Nalon y de Bilbaína de Alquitranes en la antigua depuradora de Baterías de coque, en Avilés, no tiene supervisión en el turno de noche. Esto es, al menos, lo que denuncia el sindicato SOMA-FITAG-UGT por medio de una nota de prensa.

Desde el principio de este verano, señala el sindicato, "la empresa ha decidido no cubrir las ausencias de personal, por lo que hay turnos de trabajo, especialmente la noche, donde las instalaciones funcionan sin la supervisión de ningun operador de planta".

Para el SOMA, "esta falta de supervisión pone en grave riesgo, no sólo a las instalaciones de la planta, si no que podría derivar en un vertido incontrolado a la ría de Aviles de aguas amoniacales, con la circunstancia agravante de que la balsa biológica, donde se tratan las aguas para eliminar el amonio y los nitratos antes de vertirse a la ría, no está en su perfecto estado de funcionamiento, y la propia empresa ya está estudiando alternativas para tratar estas aguas en otras instalaciones, y así poder realizar una parada de la instalación para poder reparar dicha balsa".

El SOMA-FITAG-UGT denuncia que en Deganta Aguas "no existe un procedimiento adecuado y reglado para dejar la planta en modo seguro, sino que los trabajadores del turno de tarde reciben las instrucciones por correo para que las ejecuten, sin que exista un procedimiento claro que pueda ser seguido por el operario".

Como último ejemplo, apunta: "el pasado 4 de agosto, se produjo un derrame en el turno de noche -turno de trabajo sin supervisión- que finalmente pudo ser controlado, debido a unas instrucciones erróneas y confusas, que al final derivó en una injusta sanción a un trabajador del turno anterior, que será recurrida por el SOMA-FITAG-UGT". El sindicato señala a este respecto que va a permitir "que se traslade la falta de responsabilidad corporativa de Química del Nalon y Bilbaína de Alquitranes a los trabajadores, cuando lo que subyace es una dejadez por motivos económicos de dichas empresas".