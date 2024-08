Abel Serdio, bronce en París, hace historia para el balonmano avilesino

Abel Serdio, jugador de la Selección Española de Balonmano, fue recibido por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para felicitarle por su exitosa participación en los Juegos Olímpicos de París. "Tengo el recuerdo de hace 15 años, cuando nos hicieron un homenaje por quedar subcampeones de España con el equipo del Bosco y me ha hecho mucha ilusión volver ahora al mismo sitio con una medalla olímpica", contó el deportista. El jugador se inició en el balonmano en Avilés y fue fichado por diferentes equipos españoles hasta acabar en Polonia, jugando para el Orlen Wisła Płock desde 2021. Durante los recientes Juegos Olímpicos, Serdio se colgó la medalla de bronce junto a los demás integrantes del equipo de los "Hispanos". Fue el premio por la victoria en un partido reñido contra Eslovenia que finalmente los españoles ganaron por 23 goles a 22.

La Alcaldesa resaltó durante el acto las virtudes del jugador fuera de la pista. "La tenacidad y el compañerismo son valores de los que Abel debe sentirse orgulloso", afirmó la alcaldesa. Y es que el deportista protagonizó uno de los momentos de mayor deportividad del partido, llevando a hombros a su compañero lesionado Aleix Gómez. También hubo una mención especial al padre del jugador, quién lo introdujo en el deporte y sus valores. "Desde el Ayuntamiento estamos tan emocionados como estaría tu padre", asegura Monteserín. Para que conste de cara a la posteridad, Abel Serdio firmó y escribió una dedicatoria en el libro de honor del Ayuntamiento. Además, hubo un intercambio de obsequios entre el jugador y la Alcaldesa. También una mención especial al médico avilesino José Antonio Rodas, por su labor con la Selección Española de Fútbol en los Juegos Olímpicos; y otra a Juan Muñiz, responsable del primer equipo de balonmano de la Atlética Avilesina –equipo en el que jugó Serdio– y gran impulsor de este deporte en la ciudad.

"Aún no he sido capaz de despegarme de la medalla", aseguró el deportista, quien comentó que ahora tendrá que hacer hueco para exponer en su casa la presea que representa el duro trabajo realizado durante años. "En el deporte hay mucha disciplina que no se ve; cada vez se da más importancia a la preparación. No todo es de color rosa", manifestó el medallista, que también contó que le gustaría que la gente pudiera conocer de cerca el espíritu de concordia que reina en la villa donde conviven todos los deportistas olímpicos: "El ambiente que hay allí es de lo mejor y la solidaridad que existe entre jugadores aporta una magia especial a la competición".

En cuanto a próximos retos, el balonmanista avilesino quiere seguir siendo valioso para conseguir nuevos logros: "Intentaré alcanzar la victoria en otros campeonatos europeos y mundiales, pese a que en el deporte suele haber más derrotas que triunfos". Eso sí, el jugador asegura que "los reconocimientos que llegan hay que valorarlos y sobre todo, celebrarlos en casa".

