"Quería jugar al balonmano y ser profesor de Literatura", dice Carlos Goñi

Carlos Goñi (Madrid, 1971) es un conocido cantautor español que dio el salto a la fama con el grupo "Revolver". Fue uno de los primeros artistas, a nivel nacional, que dio el paso de grabar directos en acústico al puro estilo de MTV Ahora vive un gran momento a nivel profesional, disfruta de los escenarios y esta noche llega a Avilés con su gira "Adictos a la Euforia"

–¿Conocía el festival La Mar de Ruido? ¿Tiene mucho público en el norte?

–Realmente, no lo conocía, pero tengo muchas amistades ahí. Asturias es uno de los sitios de España donde más actúo: cada año toco en algunos pueblos y recuerdo un montón de giras que he comenzado en Asturias. Estuve en Avilés, en Gijón, en Pola de Siero, en Pola de Lena, etc. Es un sitio que visito muy a menudo, incluso para pasar unos días tranquilo.

–Una lesión le obligó a dejar el balonmano de lado ¿Tenía futuro en el deporte?

–Yo creo que sí, había hecho concentraciones con la selección española y, cuando todavía era un crío, ya entrenaba con el Calpisa que por aquel entonces era uno de los mejores equipos de balonmano del mundo. Yo quería jugar y ser profesor de Literatura, pero una lesión en el codo, con la que conviví durante meses, me acabó apartando de ese sueño. Aquello me provocó un cisma: estuve un año entero encerrado en mi casa con el pijama puesto, me puse a escribir y a leer. Esa fue una de las primeras veces en mi vida en que los libros me salvaron. Luego descubrí, que poniéndole música todo era más divertido. Mi sueño pasó a ser lo que soy a día de hoy.

–Uno de sus referentes fue Lou Reed ¿Qué fue lo que le cautivó de su música? ¿Cómo lo describiría para aquellos que no le conocen?

–Me sentí muy identificado con sus letras durante mi adolescencia y creo que a ambos nos ha salvado el rock. Poco a poco, mi pasión por su música se fue convirtiendo en una obsesión: a día de hoy sigo escuchando dos de sus discos diariamente. Para mí, su banda fue la mejor banda de rock que hubo nunca, respetando mucho el trabajo del equipo de Springsteen.

–¿Se puede decir que su single "Ana Frank" marcó un antes y un después en su carrera?

–A pesar de lo que mucha gente cree, no fue así. Lo primero que marcó un antes o un después para mi fue "Básico": ahí sí que noté un salto en todos los sentidos. Hasta su publicación, todo fue picar piedra para conseguir todo lo que logramos después.

–¿Cómo nació "Revólver"?

–Me cansé de la banda en la que estaba y decidí montar una banda en la que estoy yo solo. Pero, una de las cosas que más me costó fue, precisamente, ponerle un nombre, porque no quería que evocase cuanta gente formábamos parte del proyecto. Quería ser más independiente y más libre. Gracias a "Revólver" lo conseguí.

–Fue pionero en los conciertos acústicos al puro estilo americano ¿Quién tuvo la idea de grabar "Básico"? ¿Se esperaba la repercusión que tuvo?

–La idea fue de Alfonso González, director de Warner: siempre digo que era uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido en este negocio. Todo nació a partir de una gira que dimos en la que yo cantaba los temas acompañando la música con una guitarra que llevaba en el coche. Con esta gira nos recorrimos España dos veces, por las noches tocábamos donde nos dejasen: al principio hacíamos actuaciones de veinte minutos. Luego la cosa se desmadró, hasta tal punto, que metía más gente con la acústica que con mi banda en la gira de verano.

–¿Cómo es componer para otros artistas?

–Yo he compuesto canciones para grandes artistas, por ejemplo, Luz Casal tiene alguna canción escrita por mí. Pero yo no escribo para cualquiera, siempre he dicho que cuando yo escribo una canción para alguien, tengo que respetar mucho a esa persona. Hubo épocas en que me sobraban tantas canciones que me daba para un disco, pero yo no le cedía canciones a todo el mundo. La lista de artistas que me ha pedido un disco entero es amplia.

–Se atrevió a componer una canción narrando y condenando el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA ¿Se lo pensó mucho? ¿Recibió alguna a amenaza?

–Esa canción tiene una historia muy curiosa. Nosotros, el día siguiente de su asesinato, actuábamos en Santurce. No se suspendió, así que teníamos que asistir. Durante el viaje discutimos mucho y en una parada, la tensión fue a más, porque había varios miembros de la banda que no querían ir. Yo odio los abusos de poder y quería actuar. La bronca fue tan monumental que, en un área de servicio, pillé una banqueta y quería darle en la cabeza a alguno de los que iban conmigo. Esa noche, antes del concierto, escribí la canción entera en la habitación del hotel, al día siguiente, bajé a toda la banda del escenario y canté dos canciones junto a la sede de Batasuna. Realmente, nunca recibí ninguna amenaza por esa canción. Un amigo mío me decía que me libraba porque yo siempre he disparado en todas las direcciones: no distingo derechas, izquierdas, ni nacionalismos. No obstante, la gente de Warner y mi familia no quería que incluyese esa canción en uno de mis discos.

