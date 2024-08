"En el teatro en España no solemos hablar de nuestra historia y eso me sorprende", dice Fernando Soto

El actor Fernando Soto (Madrid, 1968) dirige ahora "Carmen, nada de nadie", el único espectáculo que programa el Centro Niemeyer este verano (viernes, día 23, a las 20.00 horas): una tragedia escrita a cuatro manos por Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García que se centra en la figura de Carmen Díaz de Rivera, quien fuera la jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez, un montaje que cuando se estrenó –este pasado enero en el teatro Español de Madrid– vendió todas las entradas reservadas incluso antes de la primera función. Soto conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–No es muy frecuente una obra basada en un personaje tan de carne y hueso como fue Carmen Díaz de Rivera.

–Nos lanzamos a esto porque nos interesaba muchísimo su figura, que fue una persona que existió, un hecho real, pero, sobre todo, nos interesaba como representación de ciertas ideas o ciertas utopías. Eso nos llamaba la atención. Y, claro, el contexto nos llamaba la atención también: la época de la Transición nos pareció un contexto muy teatral.

–Pero es poco habitual, ¿no?

–En el teatro en España no solemos hablar de nuestra historia: es una cosa que a mí me sorprende muchísimo, sobremanera cuando en otros países, en otras culturas, lo hacen sin problema. Parece que tenemos miedo a autocuestionarnos, a bucear, a investigar ciertos períodos históricos y eso que en nuestro país estamos sobrados de historias. Me parece muy interesante que todos estos hechos históricos puedan servir de argumento para películas, series, para el teatro o la ficción en general. La ficción lo que te hace es replantearte muchas cosas a la hora de enfrentarte a un hecho real.

–En este caso tenemos a una mujer que fue muy, muy importante en la política de la Transición, pero antes fue casi la protagonista de "Edipo rey".

–Ella, por desgracia, vivió un hecho a los 18 años que la marcó toda su vida, es una cosa que también la dibuja. Nosotros, si le soy sincero, lo tratamos en el espectáculo, pero no es el eje central.

–Sí, porque ese eje central es su papel en la legalización del PCE.

–Bueno, en realidad es su lucha política. A raíz de sufrir la tragedia que vivió –no poder casarse con el amor de su vida porque resulta que era su hermanastro y ella no lo sabía– queda destrozada. Ella encuentra su refugio en la lucha política y, digamos, una forma de caminar hacia delante. Digamos que el espectáculo tiene dos líneas: una es esta línea de tragedia personal; sin llegar a lo que gusta mucho en este país –el melodrama y el hecho rosa del asunto– explicamos qué supuso para ella la ruptura con el amor de su vida. Eso lo tomamos como premisa para contar la tragedia de un personaje: ver cómo ese personaje desata ciertos mecanismos para poder seguir en el mundo y encuentra un sentido a su vida en la lucha política, un sentido que había perdido. Y, al final, acaba muriendo de un cáncer a los cincuenta y tantos años. Carmen Díaz de Rivera es un personaje con una vida muy interesante y muy dura y, en mi humilde opinión, muy admirable. Los personajes que luchan, para mí son admirables.

–Tenía entendido que el episodio del PCE hilaba todo el drama.

–No sólo eso: es la época de la Transición. La legalización del PCE es la pieza última de una serie de decisiones que se tomaron para que fuera posible el pacto de la Transición. Digamos que lo del PCE es el "macguffin". Paralelamente, el personaje viaja a distintas etapas de su vida y hay ciertos "flashbacks" donde se presenta su tragedia, su drama personal...

–Sale Suárez y sale el rey emérito.

–Ella creo que fue la primera y única jefa de gabinete de un presidente. Tenía una amistad muy profunda con el rey emérito. De jóvenes. De hecho, él la ayudó a entrar en TVE, que dirigía Suárez. Aparece también la madre de Díaz de Rivera, que tuvo una importancia capital en su vida. Utilizamos mucho el lenguaje audiovisual y así nos permitimos hacer algo de teatro-documento; y aparecen Santiago Carrillo y más gente de la época.

–El rey de entonces no es el de ahora.

–El nuestro no es un espectáculo que blanquee nada, ni que se signifique con nada: habla, sobre todo, de una utopía en la que hay que creer. Nuestra intención no era hacer un biopic de Carmen Díaz de Rivera, era coger la realidad para alejarnos precisamente de ella y contar la utopía del entendimiento de la Transición. Y respecto de lo del rey, me hice como director una de las primeras preguntas y la respuesta que me di fue que no quería blanquear a este señor: el rey que sale es el que era entonces. Lo interesante es que como espectador de hoy en día ves a ese rey con los ojos de hoy en día y eso nos hace pensar en cómo fueron aquellos tiempos y en cómo mejoramos.

–¿Cómo fue la gestación de este espectáculo?

–Esther Tablas, que es la productora, Miguel Pérez Valiente y yo teníamos ganas de hacer un proyecto juntos. Yo tenía un proyecto con Francisco Tallón, que es el otro autor, que hablaba sobre la Gürtel valenciana, lo intentamos levantar, pero no pudimos; teníamos varias ideas y entonces Tallón y Pérez Valiente pusieron este texto encima de la mesa –ya lo tenían escrito–. Hablaron de esta figura: yo la conocía de algunas cosas. Y dijimos: "Pues es muy interesante". Se acerca a la tragedia griega, tiene una cosa que me gusta mucho que es el teatro documento y también esa huella de esas grandes películas norteamericanas como "Cortina de humo" o "Todos los hombres del presidente".

–De ahí el exotismo del que hablábamos al principio.

–Sí, por eso nos lanzamos a esto: porque era muy bueno hablar de nosotros mismos, ahora que tenemos esta situación política tan crispada. Frente a eso nos parecía muy importante hablar de una época política muy dura donde el objetivo era entenderse y salir la dictadura.

