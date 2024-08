Daniel Alonso compra las antiguas naves de Suincasa y Triman para usos industriales

Daniel Alonso Villarón, propietario de la fábrica de bicicletas MMR, se ha embarcado en un nuevo proyecto empresarial consistente en la adquisición de inmuebles inactivos para destinarlas a nuevos proyectos industriales diferenciados de los tradicionales del Grupo Daniel Alonso, que constituyó su padre. A través de la sociedad Dawall, el benjamín de los Alonso ya ha adquirido las naves de la antigua Suincasa, en la margen izquierda de la ría de Avilés, y las de Triman, en Baíña (Mieres), con una inversión global de cinco millones de euros, a los que estima sumar entre cinco y diez más para su acondicionamiento.

La nueva iniciativa empresarial del ex campeón de rallies y de ciclismo tiene varias características diferenciadoras. Una es la sostenibilidad, porque se trata de aprovechar instalaciones obsoletas y emblemáticas para generar nueva actividad económica y empleo local. No se trata, por tanto, de adquirir terreno para construir. Además, las naves deben ser de grandes dimensiones, más de 5.000 metros cuadrados. "No hay muchas de esas características en Asturias, y el objetivo es aprovecharlas para reactivarlas y apoyar la reindustrialización de la región, atrayendo inversiones productivas que generen empleo y riqueza", explica el empresario avilesino.

Los casos de Suincasa, en Avilés, y de Triman, en Mieres, son claros ejemplos. Ambas instalaciones llevan años abandonadas. La avilesina, que se dedicaba al almacenamiento y venta de materiales de construcción, ocupa unos 9.000 metros cuadrados, mientras que la ubicada en Baíña, cuyo negocio era la fabricación de maquinaria para canteras, ocupa una parcela de aproximadamente 40.000 metros cuadrados, de los que unos 20.000 son naves.

Otra característica diferenciadora es que Daniel Alonso Villarón plantea el negocio a modo de "private equity"; es decir, como socio inversor donde el activo son las propias instalaciones, además de abrir la puerta a una posible participación en capital.

"El planteamiento es aprovechar instalaciones abandonadas para desarrollar actividad industrial con valor añadido, diversificando y diferenciada de la dinámica industrial tradicional de Avilés y también del Grupo Daniel Alonso", asegura el también propietario de MMR, entre otros negocios.

Este planteamiento de negocio global tiene sus matices, por las características diferenciadas de las instalaciones adquiridas. Así, las de Suincasa en Avilés se destinarán a negocios que pueden abarcar desde empresas tecnológicas hasta de ensamblaje o montaje, debido a la calificación de uso del terreno en el que se asienta. El caso de las naves de la antigua Triman es distinto, ya que en ellas sí se pueden desarrollar proyectos de gran industria.

"Yo aporto instalaciones que en Asturias son difíciles de encontrar por su tamaño, y que además estén bien ubicadas y comunicadas, lo que supone un valor añadido a las propias dimensiones", explicó Daniel Alonso. "Lo que me interesa es escuchar propuestas, proyectos que sean interesantes, y si encaja en mi planteamiento estoy dispuesto a participar económicamente como socio", aseguró Daniel Alonso.

Estas son solo las primeras operaciones de su nueva iniciativa empresarial, cargada de ideas entre las que también figura una posible ampliación de la fábrica MMR a corto y medio plazo. De momento, ya negocia con varias empresas la posibilidad de impulsar proyectos en estas primeras adquisiciones.

Suscríbete para seguir leyendo