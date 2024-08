Litus Ruiz (Tarrasa, Barcelona, 1980) es el cantante de la banda del programa "Late Motiv", una de la últimas aventuras televisivas de Andreu Buenafuente. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA un minuto después de bajar del quiosco del parque del Muelle de Avilés: ha terminado las pruebas de sonido y es que él y sus compañeros cierran en unas horas la edición del vigésimo aniversario de La Mar de Ruido.

–Imagino que un concierto es mejor que estar en la tele porque no sólo hay ráfagas.

–(Risas). Se hacen canciones enteras. Los conciertos es lo que más me gusta, sin duda; la tele, vamos, era maravillosa porque de alguna manera era un espectáculo en directo: Andreu [Buenafuente] lo hace así. Aquí, en el escenario, tenemos el control y eso nos hace felices. En el escenario.

–El gusto que tienen para elegir versiones es amplísimo.

–Cuando hacemos estos conciertos nos centramos en nuestra parte más "rhythm and blues", "soul", rock. Ahora en las pruebas estábamos jugando y haciendo baladas, pero lo que planteamos es un concierto de bailar.

–Pues lo estaban consiguiendo.

–Me he fijado que ya había gente bailando en el parque.

–¿Qué siente uno cuando en una prueba ya consigue público entregado?

–Cuando hemos empezado –y lo hemos hecho con Chuck Berry– y la gente ha empezado a bailar el "twist" me he dicho: "Hoy va a ser una noche guapa, guapa".

–¿No habían venido por aquí?

–No, con la banda de "Late Motiv" no habíamos venido.

–Pero es que la banda de "Late Motiv" no se mueve todo lo que debería. ¿No?

–A lo mejor nos teníamos que mover más.

–Es que son muy buenos.

–Muchas gracias. Lo que pasa es que cada uno tenemos nuestros proyectos. La banda se va reencontrando siempre que podemos. Y nos encanta, pero sí que cada uno tiene sus movidas y, entonces, es un poco difícil.

–Porque son unos cuantos.

–Y uno vive aquí y el otro allí.

–¿Cómo se apañan?

–Pues mira, yo llevo doce horas de viaje.

–Pues usted viene de Barcelona nada más.

–El taxi me ha venido a buscar a las cinco y cuarto, pero bueno, los madrugones se llevan con gusto.

–¿Qué tal ven esto de tocar en un quiosco del siglo XIX?

–Nunca había tocado en un quiosco: es precioso. Me encanta. Cuando hemos llegado y lo he visto me he dicho: ¡Qué guapo!

–No había venido como músico, pero sí como actor. Aquí, en el Palacio Valdés, estrenó el obró "Lehman Trilogy".

–Estuve diez años haciendo teatro. Hice un musical de rumba catalana y sí, aquí estrenamos "Lehaman Trilogy". Desde el corazón le diré que lo que quiero es que Sergio Peris-Mencheta se ponga bueno y vuelva a la escena.

