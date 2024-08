Los hosteleros avilesinos, desesperados: contratar personal es 'misión imposible'

"Lo damos por imposible". Esta es la frase que resume el sentir de los hosteleros avilesinos que por mucho que lo intentan no encuentra trabajadores que refuercen sus plantillas de cara a la recta final del verano, justo cuando llegan días de mucha carga de trabajo por la coincidencia de las fiestas de San Agustín y la segunda quincena de agosto, el mes turístico por excelencia en la ciudad. La faena se multiplica y desde el sector admiten que el volumen de trabajo se vuelve inabarcable para el tamaño de plantilla que tienen el resto del año.

La dificultad de encontrar mano de obra que comparten la mayoría de los hosteleros avilesinos contrasta con los datos que publica el Ministerio de Industria y Turismo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, la cifra de trabajadores del sector turístico ha experimentado un aumento del 3,5 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado. Además, la EPA también refleja un crecimiento más específico de trabajadores del 4 por ciento en la hostelería, impulsado, principalmente, por los servicios de comidas y bebidas.

Esos datos son orientativos del auge estival del turismo pero no pueden tomarse al pie de la letra en Avilés porque, al fin y al cabo, plasman una realidad que no se manifiesta por igual en todos los negocios ni en todos los territorios. "Ahora mismo estoy haciendo muchas horas porque tengo a una empleada de baja y a otra de vacaciones. Yo ya tengo una edad y el cansancio cada día me pesa más, pero es esto o cerrar", comenta Mario Fernández, propietario del Café de Mario, reflexionando sobre las escasas alternativas que se le presentan si no es capaz de contratar a nadie.

Una de las cosas que más sorprende entre los que llevan trabajando décadas en la hostelería es la escasa disposición que tiene la gente joven para aceptar trabajo durante estos meses que están liberados de los estudios. "Recuerdo que cuando era joven vivía deseando que llegara esta época para ponerme a trabajar y sacar dinero para lo que necesitase en ese momento. Ahora la gente ya no muestra interés ni para venir a las entrevista", asegura Juan Heres, propietario del bar Moliendo Café, de Sabugo. "Antes la gente joven trabajaba en esta época para sacar dinero para pagar los estudios o para darse un capricho, pero eso parece que se está perdiendo cada vez más. Ahora hay gente que aprovecha estos meses cobrando del paro y yendo a la playa, sin ningún interés por trabajar", añade Miguel Villalibre, dueño del bar Plaza’s del Carbayedo, reflexionando sobre cómo ha cambiado la demanda de trabajo en estas fechas.

Paradójicamente, los anuncios surgen efecto y muchas personas desempleadas responden a las oferta de empleo, pero según los empleadores no abunda la "seriedad" entre los candidatos. "Se dan situaciones que hace unos años eran inconcebibles. Gente que se interesa por el trabajo, pero que luego no se presenta a la entrevista, e incluso gente contratada que ya no se presenta el primer día a trabajar", comenta María José Arias, responsable del hotel La Serrana haciéndose eco de alguna de las peculiares situaciones que se les han presentado cuando intentaron contratar personal. "También te encuentras con mucha gente que te pide cobrar en B para no perder una ayuda que están recibiendo", añade.

Varios de estos hosteleros avilesinos apuntan que las ganas de trabajar de los inmigrantes puede ser la clave para salvar esta situación; sin embargo, las dificultades que se les ponen para poder trabajar entorpecen esa vía. "Esta situación pueden salvarla los inmigrantes que de verdad necesitan el trabajo, pero, en mi opinión, se les deberían agilizar los trámites para que pudiesen empezar a ejercer de forma legal. La gente de aquí parece que no quiere o que no necesita el trabajo", reflexiona Mario Fernández.

"Los inmigrantes son los únicos que muestran un verdadero interés por trabajar, pero si les quieres contratar legalmente tienen que haber vivido dos o tres años aquí para poder hacerlo. No entiendo el por qué, sinceramente", añade Susana Díaz, responsable de Las Cuevas de San José.

