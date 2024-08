Castellanos, misionero en Bolivia: "Me hace gracia cuando en España se critica la Sanidad"

Nicolás Castellanos fue Obispo de Palencia y desde hace más de tres décadas es misionero en Bolivia, donde desarrolla un proyecto educativo. En 1998 recibió el premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia por el proyecto "Hombres nuevos" vinculado al desarrollo educativo. "En 1998 teníamos construidas cincuenta escuelas ahora estamos con la número 121 y disponemos de la única facultad de teatro que hay en todo el país", apunta el misionero, quien visitó ayer Avilés, cuyo Ayuntamiento ayuda a financiar uno de los proyectos que desarrolla en Santa Cruz de la Sierra. Castellano viaja dos veces al año a España para hacer gestiones de cooperación internacional con vistas a que su proyecto crezca y ayude a alfabetizar una zona en la que cuando llegó, hace 32 años, "había un 60 % de pobreza y un 40% de miseria, ahora queda mucha pobreza, pero ya no es lo que era".

La comparación entre la realidad económica española y la boliviana es complicada. "Me hace gracia que en España la gente se queja de la Sanidad, en Bolivia tienes que pagar por estar en un hospital público y si te estás muriendo y no puedes pagar te devuelven a tu casa a morir. Aquí en España se vive como Dios, allí la gente pasa hambre y hay muchas necesidades, medio millón de niños y niñas sin escolarizar... gracias a nuestro proyecto hemos construido internados, gracias a Castilla y León, en el altiplano porque los alumnos tardaban de cuatro a seis horas en llegar desde sus respectivas comunidades y ahora pasan la semana allí y el fin de semana se van a sus casas", detalla el misionero, que estuvo ayer en Avilés.

Castellanos defiende que la "cooperación internacional es vital" para dar oportunidades, en este caso a los bolivianos. Avilés lleva más de un lustro colaborando con este proyecto a través de la ONG Arco Iris, que ejerce de puente. El último programa financiado por el Ayuntamiento se centra en la implicación de las familias y profesorado en el proceso de escolarización de los jóvenes, que cuenta con un apoyo económico de 14.000 euros. Castellanos estuvo ayer en Avilés en compañía de Isolina Riaño, responsable de "Arco Iris" y ambos conversaron con la alcaldesa, Mariví Monteserín, y los ediles Ana Suárez y Agustín Medina sobre este y otros proyectos en defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos.

El misionero regresará a Bolivia en "ocho días". Y lo hará con las mismas ganas con las que salió del país hace semanas para explicar su proyecto de cooperación. "Estoy orgulloso de Asturias y no solo porque en 1998 me nombraran Principe de Asturias de la Concordia, también por la implicación de los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo y también del Principado en la cooperación", sostiene Castellanos, que está unido a este país lationamericano después de unas charlas a las que le invitaron los Agustinos de Bolivia. "Yo era entonces Obispo de Palencia, fui a Bolivia y me enamoré del país, que es el más pobre de América después de Haití, y me quedé y ahora ya llevamos 121 escuelas construidas", concluyó.

