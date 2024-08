Nuevo lío en el PP de Avilés: la diputada Esther Llamazares y otro afiliado impugnan el congreso local

El congreso del Partido Popular (PP) de Avilés se celebró el pasado día 22 de julio. Presentaron su candidatura a la presidencia, por un lado, la diputada nacional y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, que hasta ese día había ejercido como secretaria general del PP local, el que presidía del diputado regional Pedro de Rueda. Por el otro, la exconcejala Estefanía Rodríguez. Terminó ganando esta última: 192 votos. La candidatura de Llamazares quedó un voto por detrás. La diputada recibió aquel resultado como una suerte de "fair play": "El proceso interno del Partido Popular ha terminado, se ha hecho limpiamente, escrupulosamente", aseguró cuando fue preguntada por los periodistas que cubrieron el cónclave.

Sin embargo, veinticuatro horas después –es el plazo máximo que marcan los estatutos– la propia Llamazares y otro afiliado, tan afín a la diputada nacional –cabeza de lista de los populares en el Congreso– como que fue uno de sus interventores, presentaron sendas impugnaciones sustentadas, aseguran, en una presunta influencia de Rodríguez sobre algunos posibles votantes. Se da la circunstancia de que estas dos impugnaciones fueron desveladas a la vez que Rodríguez presentaba el equipo que la va acompañar estos próximos cuatro años. Fue en paralelo a una reunión que presidió Álvaro Queipo, que es el presidente, a su vez, del partido a nivel regional.

El comité de Derechos y Garantías del PP de Asturias recibió las dos impugnaciones en tiempo y forma. A continuación, abrió un expediente para estudiar las dos denuncias. Seguidamente, nombró a un instructor que se va a encargar de investigar si las denuncias –la de Llamazares y la de su compañero– tienen consistencia o carecen de ella. Este instructor, según indicó el a preguntas de este periódico, tiene como máximo seis meses para estudiar las pruebas remitidas por los denunciantes y, asimismo, las alegaciones que envíe la nueva junta directiva. Tras estos seis meses, el instructor emitirá una propuesta de sanción de máximos (que se repita el congreso o que se archiven las denuncias). Esta propuesta de sanción, sin embargo, no es la última palabra dado que el Comité de Derechos y Garantías puede asumir la resolución o proponer otro distinta en virtud de las pruebas recabadas.

Según ha podido saber este periódico, las únicas incidencias que hubo durante el período de votación del congreso del pasado día 22 de julio las presentaron los seguidores de la candidatura de Estefanía Rodríguez. Estas fueron, concretamente: el impedimento del voto a afiliados que no tenían DNI, pero sí NIE, y la oposición a que una afiliada pudiese votar porque no constaba en la mesa la documentación que acreditaba su deseo de acudir al congreso y ejercer su derecho al voto. Los razonamientos de Esther Llamazares y su compañero, sin embargo, no se hicieron constar en las actas correspondientes de las mesas electorales dispuestas cuando se celebró el congreso local.

Estas dos impugnaciones al congreso se resolverán tan a largo plazo que se presume que las relaciones entre la dirección del partido y la del grupo municipal –bajo la dirección, principalmente, de la diputada nacional– se podrán ver tensadas. Rodríguez explicó a los afiliados cuando ganó el congreso local: "Trabajaré si puedo y me lo permiten para llevar el mejor rumbo y trabajaré también para que Álvaro Queipo sea el próximo presidente de Asturias".

La nueva dirección local del PP, que se presentó este sábado, la encabeza el secretario general, que es Manuel Ballesteros. El cargo de tesorera recae en María José Rodríguez García y el de secretario de actas en Mario Díaz Pérez, "para dar formalismo y rigor" a las acciones del partido.

El nuevo vicesecretario de organización es el presidente de Nuevas Generaciones, la juventud del PP, Sergio Fernández Palomo. "Todo el mundo sabe de mi compromiso con Nuevas Generaciones y, además, quiero apostar por el relevo generacional en la organización", expresó la nueva presidenta.

