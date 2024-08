La peor imagen de Avilés: cacas de perro a los pies de un icono turístico

El incivismo de algunos propietarios de perros (y la relajación municipal en el mantenimiento de las zonas verdes) depara estos días una imagen vergonzosa en el barrio de Sabugo. Hasta cuatro deposiciones caninas se pueden contar en los alrededores de la escultura de Eugenia Vallejo, popularmente conocida como "La Monstrua" y ubicada en la confluencia de las calles Carreño Miranda y La Estación.

La caca más notoria es la que se halla a los pies mismos de la escultura, bien visible tanto por su destacado emplazamiento como por el tamaño del excremento. "Parece de una persona", llegó a comentar un transeúnte. Lo increíble ya no es que el dueño del perro que defecó en tan noble lugar eludiese su obligación de recoger la caca, sino que en cuatro días ninguna otra persona, empleado del servicio de Limpieza o de la brigada de Parques y Jardines retirase el truño.

Para suerte de algún turista desprevenido que no se percate de la presencia de los excrementos en las inmediaciones de "La Monstrua" el sol las ha secado, de modo que si alguien las pisa al menos no se las llevará pegadas en la suela del zapato. Aún así, la imagen que da este concurrido y muy fotografiado rincón del barrio de pescadores avilesino es pésima. Además de las cacas, la zona ajardinada próxima a la estatua está falta de riego, la hierba se ha secado y la falta de recogida de las hojas y flores que caen de las plantas decorativas da sensación de descuido.

Sobre las multas que se pueden poner a los incívicos dueños de perros que no limpian las cacas de sus mascotas, la Policía Local puede sancionar en virtud de dos ordenanzas: protección de zonas verdes y Limpieza y recogida de residuos. En el primer caso, las multas oscilan de los seis hasta los 150 euros por no retirar el excremento de un can en un parque. En el segundo supuesto, la pena puede alcanzar los 750 euros, si la mascota hace sus necesidades y el dueño no la recoge. En cualquier caso, es el Ayuntamiento y no los agentes quien establece la cuantía final de la multa.