Cadasa pospone 60 días más el traspaso de la depuradora a Gestagua

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) se ha visto obligado por segunda vez este año a ampliar por razones "de emergencia" el contrato de gestión de la depuradora comarcal de Maqua con Asturagua Sica, la empresa que viene prestando el servicio en los últimos años. Dicha emergencia deriva de la necesidad de mantener operativa la instalación y la imposibilidad de que, por el momento, lo haga la sociedad ganadora de la licitación iniciada en mayo de 2023, la unión temporal de empresas (UTE) Gestagua-DAM Avilés.

Cadasa ya había iniciado el pasado mes de abril un procedimiento negociado sin publicidad tramitado por vía de emergencia para evitar la parálisis de la depuradora, que se hubiera producido el 1 de mayo pasado de no haberse ampliado el contrato de la anterior adjudicataria. El acuerdo alcanzado entonces con Asturagua fue que la empresa seguiría haciéndose cargo del funcionamiento de la depuradora hasta el 31 de julio a cambio del pago de 581.711 euros (impuestos incluidos). En esta ocasión, y toda vez que la nueva adjudicación aún carece de eficacia administrativa, la prórroga es de dos meses (hasta el 30 de septiembre y el dinero que percibirá la empresa asciende a 382.334 euros (impuestos incluidos).

La previsión inicial de Cadasa era tener adjudicado a estas alturas el contrato de explotación de la depuradora de la ría de Avilés a un nuevo postor, y de hecho se eligió a uno (Gestagua-DAM Avilés) el pasado mes de febrero, previo proceso de licitación al que concurrieron once empresas, solas o en formato de UTE. La adjudicación, no obstante, no se hizo firme por la presentación de dos recursos especiales que suscriben dos de las empresas que optaban al contrato.