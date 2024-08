"La Inteligencia Artificial ayuda a detectar enfermedades tempranas"

Ignacio Peinado (Albacete, 1975) se graduó como ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y, actualmente, después de más de 20 años ejerciendo, forma parte de la Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe. Fue uno de los ponentes en la segunda parte de la jornada dedicada al análisis de la medicación y los tratos para personas mayores de los Cursos de la Granda. Su intervención aportó una perspectiva diferente, siempre desde el punto de vista del campo tecnológico.

–¿Cómo llega a especializarse en telecomunicaciones aplicadas a la medicina?

–Fue un encuentro casual que tuve, yo me especialicé en comunicaciones, pero hablando con una amiga cuando planeaba hacer el proyecto de fin de carrera, me convenció para unirme. Aquel proyecto se llamaba "My Heart" y su objetivo era monitorizar la situación de personas mayores que padecían dolencias cardíacas. Esto fue hace más de veinte años, pero ese fue el primer proyecto en el que utilizamos una interfaz táctil. A partir de entonces, encadenamos trabajos en diferentes áreas de la medicina, hasta que coincidimos con el profesor Rodríguez Mañas y nos centramos en la geriatría.

–¿Cómo se integran las tecnologías de telecomunicación en los sistemas de salud actuales?

–Por ahora, se están integrando de mala manera. Se está diseñando todo para que sea interoperable y se está haciendo grandes esfuerzos en trabajar directamente con profesionales. El objetivo es integrar estas tecnologías en las rutinas de los médicos, pero hay casos en los que no son prácticos y muchos se quedan en desuso, aunque se plantean con uno estándares para que se adapten lo mejor posible a la vida profesional. Realmente los problemas que lastran la integración de estos sistemas a gran escala son más políticos que técnicos.

–¿Cuál es el papel de la telemedicina en la evolución de la comunicación médica y cómo cree que evolucionará en el futuro?

–Es muy importante ofrecer la atención integral a las personas, ahora los profesionales están muy centrados en sus áreas y falta comunicación entre ellos. Los avances en este ámbito son claves para el empoderamiento del paciente, la gente cada vez está más interesada en participar en su propio cuidado, dejan de ser pacientes y se convierten en elementos activos. Sin duda, lo mejor es que la tecnología permite poner en contacto a todos los actores involucrados en el cuidado del paciente.

–¿Qué retos técnicos enfrentas al diseñar sistemas de comunicación para aplicaciones médicas? –

-Hay un mundo entero de aplicaciones, yo sé de aplicaciones de telemedicina que es mi área. A nivel de las plataformas lo más complicado es integrarlo en la rutina diaria de los profesionales clínicos, es decir, que lo vean útil y que no estorbe. Se diseñan muchos sistemas que sobre la teoría están bien, pero a la hora de introducirlos en la práctica, tienen muchas deficiencias.

–¿Cómo ve el impacto de la inteligencia artificial en el campo de la medicina? ¿Hay procesos en los que ya está integrada?

–Ha demostrado bastante éxito en lo que es el análisis de imágenes y en ciertos sistemas de ayuda a la decisión. Lo veo como un complemento que va a ser de mucha ayuda, especialmente, para detectar enfermedades de forma temprana y para regular tratamientos. No obstante, se debe trabajar mucho en los aspectos éticos y en la parte explicativa. Generalmente, muchos de los algoritmos de las inteligencias artificiales son de caja negra y lo que necesitamos es poder ver su funcionamiento. Es útil, pero necesita desarrollo.

–¿Qué importancia tiene la transmisión de datos médicos en tiempo real?

–Eso está directamente relacionado con lo que se conoce como medicina remota. La gestión de los datos es un elemento clave, a día de hoy, tenemos una cantidad de datos monumental. Es muy importante porque aportan mucha información, pero se debe instruir a los profesionales para que sepan tratarlo de forma ética informando a los pacientes de lo que se hace con sus datos.

–¿Cómo trabajan para que la tecnología que desarrollan sea accesible para todos los pacientes? –

-Nosotros aplicamos tecnologías de ecodiseño. Nos sentamos con personas mayores y diseñamos la aplicación con ellos, preguntándoles qué prefieren. Hacemos pruebas para ver si vamos por el buen camino en el grupo de laboratorio y, poco a poco, vamos evolucionando la accesibilidad de nuestras aplicaciones. Ponemos mucho el foco en esto, porque va a ser lo que determine el éxito de una aplicación entre la población. Puedes tener la mejor app del mundo, pero si los pacientes no la saben utilizar, no va a servir para nada. Tenemos que hacer las cosas sencillas, pero sin tratar a la gente como si fuese tonta. La pandemia ha marcado un antes y después en este sentido, los abuelos que querían hablar con sus nietos aprendieron a utilizar el teléfono.

–¿Qué proyectos tiene por delante en la Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe? –

-Estamos trabajando en el desarrollo de plataformas. Hemos creado un "spin-off" con los resultados de los diferentes proyectos y ya lo estamos convirtiendo en un producto para comercializarlo. Luego tenemos otros proyectos como el desarrollo de pilotos clínicos más inclusivos teniendo en cuenta las necesidades de personas más mayores, para garantizar que se hacen las pruebas con las personas que realmente van a consumir la medicina y no con gente de otros grupos de edad. Paralelamente, también estamos trabajando con la Universidad de Ciudad Real en un proyecto que consiste en el uso de espejos inteligentes para comunicarse con los usuarios.

