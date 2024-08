Arrecian las críticas por los caballitos: '¿Es Avilés, amiga de la infancia? No lo parece'

"¿Es Avilés una ciudad amiga de la Infancia? Pues no lo parece". Esa frase es de la avilesina Valeria Martínez, que camina por la plaza Pedro Menéndez con sus hijos Carla y Mateo y lamenta que los pequeños se queden sin disfrutar de las atracciones infantiles que cada año hay en las fiestas. "Al menos, confíamos en que haya en las fiestas de Versalles, que son el próximo fin de semana", agregó. La ausencia de "caballitos" en Las Meanas por las fiestas de San Agustín incomoda, sobre todo, a las familias.

Algunos no dan crédito a la falta de atracciones "para los peques y los no tan peques" y otros entienden que "pudo haber algún problema administrativo" para que los feriantes no instalen las atracciones "como todos los años da igual que fuera en el Niemeyer que en Las Meanas o El Muelle". Eso sí, el lamento es casi generalizado. Y no solo incomoda a los avilesinos, también a los turistas como a una pareja de Madrid, que lleva unos días en Asturias y se acercaron a Avilés porque se enteraron que había fiestas. "Llegamos, vimos la ciudad y cuando nos dijeron dónde estaba el recinto festivo, nos llevamos un chasco: no había atracciones para los niños", señalan José Luis Hernández y María Martín acompañados de su pequeño Luis.

"La verdad es que es una pena que los críos no puedan saltar en las colchonetas o subirse a las atracciones, otra vez será", dice resignada la avilesina Marta Suárez, que pasea por El Parche. "Por suerte, hay alguna actividad el domingo y el lunes en La Exposición y los rapacinos podrán disfrutar algo de las fiestas, que también hay que pensar en ellos a la hora de programar actividades, no van a ser solo orquestas", añadió.

Otros, los menos, celebran la ausencia de "caballitos" en las fiestas de Avilés cargados de ironía. "Son un sacaperres", afirman un par de padres en la plaza Pedro Menéndez mientras sus hijos correteaban y jugaban en el entorno de la zona de ocio infantil, situada junto al parque del Muelle. "Hubo años en los que gastamos mucho dinero en las atracciones y todos los días. Hay que pensar que en septiembre llega la vuelta al cole y el dinero que hay que desembolsar no es poco que digamos", concluyó Manuel Menéndez, sentado en una terraza.

Suscríbete para seguir leyendo