Atienden en el hospital a un hombre de 74 años tras un accidente con una rampa del bus

Este lunes pasado un vecino de Salinas se llevó un susto que empezó en el autobús y terminó en el departamento de Urgencias del hospital San Agustín. "Cuando estaba bajando del bus, se retiró, de repente, la rampa que me tenía que dejar en la acera que hay al lado de mi casa y así salí volando contra la acera", cuenta el hombre, de 74 años, en silla de ruedas desde 2006 y usuario semanal del servicio público de transportes que, entre Salinas y Avilés, atiende la Compañía del Tranvía Eléctrico.

"Me hice una brecha en la frente, me pusieron puntos, se me hinchó la nariz, se me rallaron las gafas, tengo dolores en la espalda y en el cuello. No puede ser que los autobuses salgan de las cocheras sin en el mantenimiento adecuado de las rampas", reprochó el hombre herido, ahora ya en casa.

El hombre asegura que estos artilugios "no funcionan bien": "Unas veces me dejan en tierra, me dicen que espere al siguiente porque la rampa de su coche no está bien. Lo que pasó el otro día es que la sacaron la primera vez, pero no llegó a apoyarse en la acera. Antes de que sucediera eso, se volvió para atrás. Entonces, el conductor la lanzó la segunda vez y ya sí llegó. Me bajé entonces, pero antes de que hubiera llegado al final, se recogió automáticamente y, entonces, me caí", cuenta. "El problema es de la empresa que no piensa en nosotros, que tenemos que usar estos autobuses", recalca. "No he tenido nunca problemas con los conductores, ni tampoco con los otros usuarios. Les doy mi tarjeta y la pasan por la máquina mientras me acomodo en el hueco que dejan en el bus para las sillas de rueda o los cochecitos de bebé", explica.

"Como pasó lo que pasó, el bus se tuvo que parar. Una media docena de chavales me atendió en el suelo. Como sangraba, trataron de contener la hemorragia con pañuelos mientras esperábamos la ambulancia y a la Policía que tenía que levantar el atestado. No me quedé con las caras de esos chicos, pero les quiero agradecer lo que hicieron por mí. No me movieron del suelo, no sabían que había pasado y prefieron que vinieran los profesionales para hacerlo", continúa el relato.

"Es verdad que las cosas han mejorado desde que empecé a andar en silla de ruedas: no había tantos autobuses dispuestos para nosotros, pero tienen que mejorar más. Cuentan que las rampas son muy delicadas, que con nada se recogen. No se puede repetir esto", se indigna el viajero que va a seguir utilizando el servicio porque tiene que seguir yendo a Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo