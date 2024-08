Algunos paseantes en Luanco se sorprendían ayer por la playa y joven presencia de público en el arenal gozoniego. El cielo, encapotado a más no poder, no acompañaba, pero eso era lo menos importante. ¿Qué hacía la playa luanquina llena de jóvenes? El motivo fue el primer torneo de voley-playa organizado por el Ayuntamiento de Gozón junto al Club Deportivo Villa de Luanco. Todo, para fomentar el deporte en el pueblo a través de una competición que se alargará hasta el fin de semana donde un cerca de un centenar de jóvenes se verán las caras con una red por el medio.

"Este verano tenemos el CuboFit y, para seguir apostando por el deporte, hemos decidido crear este torneo, para hacer actividades que complemente esa idea", señala Israel González, concejal de Deportes de Gozón, que desde el primer minuto estuvo en la playa de Luanco presenciando los primeros encuentros. Una de las claves de esta prueba esta en su carácter no competitivo, lo que abre la pista para todo aquel que esté interesado en pasar un buen rato junto a sus amigos realizando ejercicio. "Hay ganadores, pero es algo de carácter popular. Todo el mundo es bienvenido aquí, da igual su nivel", enfatiza el edil.

Luanco se da un chapuzón de voley

Además, esta iniciativa sirve para recuperar una de las tradiciones de la playa de Luanco. Hace años, aprovechando la red de los pescadores, se solían hacer torneos similares durante los veranos, pero con los años se fue perdiendo esa costumbre. "Se había perdido, porque era algo de hace muchos años, y cuando empezamos a mover el tema fue algo que nos recordaron. Eso le da un valor todavía más especial al torneo", señala González.

Aunque el viento fue el gran protagonista de la tarde, dificultando la labor de los jugadores ya que la trayectoria del balón oscilaba según la ráfaga, la acogida por parte de los jóvenes fue fantástica. "Es una lástima que el día esté así, porque teníamos muchas ganas de jugar. Es una gran idea organizar cosas así en la playa, que tengan el deporte como protagonista", indicó Soraya Llanos, una de las jóvenes que no dudo en apuntarse a jugar.

"Durante el verano siempre echo, junto a mis amigos, algún que otro partido, y esta era una ocasión perfecta para poder hacer algo un poco más competido", apunta. Santi Nuño es un caso similar, ya que "siempre que no hay mucha gente sacó el balón y nos ponemos a darle". "El voleibol es un deporte que me encanta, aunque durante el año no lo practico mucho. Este torneo nos permite jugarlo con mucha más gente, es una gozada", subraya. Ahora, tendrán que pelear para hacerse mañana con el título de campeón del primer torneo de vóley playa de Luanco. Seguro que, por la gran acogida, no será el último.

