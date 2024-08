Toño Caamaño: "Me gustaría convertir el Niemeyer en un sambódromo para las fiestas"

Toño Caamaño (Avilés, 1956) está jubilado pero no descansa y mucho menos en fiestas. Presentador televisivo durante el auge de las TV locales Canal21 primero y TeleAvilés después, es uno de los impulsores del Antroxu de Avilés. Desde hace unos años, se ha pasado a las redes sociales como Tik Tok donde da su particular visión de Avilés y sus actividades. "Tengo la necesidad de hacer cosas", dice el creador de la aún recordada "Ventanina Picuda".

–¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–Mi banda sonora de siempre, es una de Vicente Díaz que dice "Qué tien esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber". ¿Por qué? Porque me gusta la sidra y la música asturiana.

–¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

–Como en el deporte, hay que dosificar, eso ye lo más importante. Si sales un día de noche, tienes que durante el día descansar y esperar para volver a estar potente. Siempre digo, hay que acompañar buena comida y buena bebida y luego ya la fiesta. Si no se come puedes acabar con un trapo.

–¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

–Lo mío ye el gin tonic. Me baja la comida, me hace muy bien la digestión y encima, ye un alcohol que con la tónica ye muy refrescante. Soy incapaz de beber esos cacharros que llevan ron con cola que me da un calor, esas bebidas isotónicas, nada. Hay ahora cincuenta mil ginebras, yo, la típica, ginebra más bien seca, limón bien exprimido y dos piedras de hielo.

–¿El mejor remedio para la resaca?

–Oricios con sidra, ese es el mejor remedio. Los oricios tienen mucho yodo. Y cuando estaba en Santiago, ostras con cava.

–Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

–Lo que veo siempre, la alegría de Avilés, todas las calles llenas de gente. Eso es lo que me gusta. Las fiestas de verano y San Agustín son importantes porque es cuando está todo el mundo en la calle.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

–Antes estaba preocupado y me preguntaba por qué no traen cantantes famosos pero al final, me quedo con las orquestas. Eso lo primero. Si tengo que decir a alguien, me gustaría que fueran aquellos que son de Avilés y salieron fuera y triunfaron por el mundo y vengan a demostrar su arte como Luz Casal, Tino di Geraldo... Si viene alguien que sea de los nuestros.

–¿La mejor copla para salir de fiesta?

–Estoy con la música joven. Me gusta mucho, ahora estoy enganchado a "Dua Lipa", una que canta la de Huddini.

–¿Como "showman" y como instagramer?

–Y como Tiktoker.

–Bien, ¿Cómo "showman, instagramer y tiktoker, de qué manera podemos vender de Avilés?

–Lo primero es la arquitectura. Para mí, hay rincones de Avilés increíbles. Vendería la ría, la mar, los paseos en barco. El casco histórico, Galiana, Rivero, Sabugo, la misma rula, el pescado. Vendo todo y eso se suma al buen hacer de los avilesinos, que somos gente muy amañada, muy sociable, muy cantarina y muy fiestera. A lo mejor, somos los más tranquilinos en cuanto a follones y cosas feas.

–Volviendo a las fiestas, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

–La pista de La Exposición es magnífica. Y otro de los buenos es la explanada del Niemeyer. Me gustaría que en las fiestas el Niemeyer sea como un sambódromo, tenemos sitio de sobra para meter actividades. Un baile popular para todos. Tener una zona, independientemente de que hubiese lo que hubiese, en el Niemeyer tenemos un sitio asegurado.

–¿En qué fiesta está más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–Antroxu, para qué me lo pregunta (risas).

