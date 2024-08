"El último concierto que di en Avilés fue uno de los mejores de mi carrera"

Marisa Valle Roso (Langreo / 1987) es una cantante y compositora que forma parte del movimiento de renovación de la canción tradicional asturiana. Su carrera comenzó en el año 2000, cuando ella tenía 13 años, y, poco a poco, ha ido evolucionando hasta convertirse en la artista que es hoy. El próximo lunes 26 de agosto, actuará en la plaza del Centro Niemeyer a las 22.00 horas. Su concierto es uno de los platos fuertes de la programación de las fiestas de San Agustín.

-¿Cuándo fue su última actuación en Avilés? ¿Tiene mucho público en la ciudad?

-El último concierto que di en Avilés fue uno de los mejores que di en mi carrera, además, fue especial porque fue el último antes del confinamiento. Fue el fin de gira de mi anterior disco y la gente respondió genial, vendimos todo en el Palacio Valdés. Lo recuerdo con mucha emoción, estuve muy bien acompañada y el público avilesino me mostró mucho cariño. Yo había tenido actuaciones puntuales por Avilés, pero nunca había dado un concierto como tal, es un recuerdo que guardo con un sabor muy especial.

-Usted empezó su carrera musical con 12 años ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué significa Alfredo Canga para usted?

-Con 8 años ya andaba tocando algún instrumento y cantaba en el coro del colegio, pero con la tonada asturiana tardé un poco más, empecé cuando tenía 12 años. Alfredo Canga lo fue todo para mí, musicalmente hablando, porque mi voz se empezó a formar con sus enseñanzas y también me enseñó a tener muchas ganas de aprender. Todo lo que hago hoy en día está influenciado por todo lo que aprendí de Alfredo.

-¿Cómo era formar dúo con su hermano?

-Mi hermano fue el que me arrastró a cantar tonada, yo no quería, pero él se enamoró de esta música en los concursos de escanciado de sidra a los que íbamos porque competía nuestro padre. Después de la competición, siempre había música popular y él venía para casa cantando estas canciones populares. Cuando quiso apuntarse, le hablaron a mis padres de Alfredo Canga, yo iba a acompañarle porque sabíamos cantar juntos “Mocina dame un besín”. Ahí fue cuando Alfredo Canga me vio y me dijo que tenía una voz muy bonita. Al final, mi hermano tiene parte de culpa en todo esto.

-Antes de sacar su primer disco, ganó en numerosas ocasiones el Concurso de Canción Asturiana ¿Esos reconocimientos qué aportaron a su carrera? ¿Recuerda con cariño especial algún concurso?

-Tuve unos años en los que me centré en los concursos, tengo más de treinta primeros premios. Lo positivo de estos concursos es la ambición que te generan por querer mejorar, siempre quieres aprender más. También tiene su parte negativa, cuando conviertes la música en algo competitivo no lo disfrutas tanto. Recuerdo con mucho cariño el primero que gané, la primera vez que ganas es especial, pero luego tenía una responsabilidad de mantener el nivel para intentar revalidar el puesto.

-Su primer álbum en solitario, “De lo fondero l’alma”, salió en 2011 ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se encontró en ese primer proyecto?

-Mi intención era dejar reflejadas las canciones que me habían llevado a ganar concursos en un disco, no lo pensaba como un trabajo discográfico. Lo vi desde otro punto de vista, no fue un disco difícil, hasta la producción fue sencilla. Le tengo mucho cariño porque se vendieron miles de copias y tuvo mucho éxito, a día de hoy, aún me los siguen pidiendo. Si la gente quiere conocerme realmente, de donde parte todo, tienen que escuchar ese disco. Esa fue mi carta de presentación y, a día de hoy, sigo mirando ese álbum con mucho orgullo.

-Su gira “Suena la mina” se cerró por todo lo alto en la Universidad Laboral de Gijón ¿Qué recuerda de aquel concierto en el que le acompañó Víctor Manuel?

-Ese fue el mejor concierto de mi vida, lo tengo clarísimo. Es una pena que en su momento decidimos no grabarlo y ahora echo de menos que no haya vídeos de lo que se vivió allí, no obstante, eso también le da un toque especial porque se quedó en la memoria de todos los que estuvimos allí. Yo no esperaba llenar la Laboral, me parecía una locura que salió muy por encima de las expectativas. “Suena la mina” estaba tan enmarcado en algo tan nuestro que hacía que todos lo compartiéramos, había algo especial. De hecho, cuando terminó el concierto la gente se puso en pie y se puso a cantar el “Asturias Patria Querida”, es uno de los recuerdos más emocionantes que tengo encima de un escenario. Sentí que querían decirme que todos formábamos parte de eso que se estaba viviendo.

-“Consciente” marcó un antes y un después en su carrera ¿Por qué decidió renovar su estilo musical? ¿Ha cambiado mucho su público desde entonces?

-Soy muy inconformista, siempre estoy investigando y probando otros géneros. Me dio por escuchar música latinoamericana y quería hacer versiones de esas artistas que escuchaba. Yo a lo largo de mi camino, voy probando cosas y eso se plasma en los discos que voy haciendo. Entiendo que a veces el público se confunda, especialmente el que me sigue desde mi faceta folclórica, pero hay un nexo común en todo. Siempre quiero emocionar y contar historias, independientemente del género, eso hace que haya un público al que le guste todo. Pero, también es normal que haya gente que no le gusten estos cambios.

-Es una de las artistas más galardonadas en el Principado de Asturias ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Algún sueño por cumplir?

-Ahora estoy terminando el próximo disco, llevo ya un año y pico con nuevas canciones, tengo muchas ganas de que salga. Mi sueño es poder seguir dedicándome a esto, poder seguir haciendo música y que la gente siga yendo a verme. Al final eso es lo más importante, sin el público hacer música no acaba de tener sentido, se queda a medias. Espero seguir en esto hasta que me aguante la voz.

