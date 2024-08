El cantante de Cinema, una de las mayores orquestas de España, lo tiene claro: "Solo con echar un vistazo a la carpa sabes que San Agustín será una fiesta grande"

"Cómo no vas a ir a fiestas como la de Avilés o las de Tineo. Dan igual los kilómetros, el público luego lo agradece, que es lo que más nos gusta". Justo acaba de llegar a la Villa del Adelantado y César Romero ya tiene que pararse a atender a alguna seguidora. El cantante de "Cinema", la orquesta que anoche amenizó la segunda noche de San Agustín, se mostraba más que motivado en los instantes previos a actuar, ya que, para él, la música es su vida, "y en una plaza como está saber que va a haber un gran ambiente de fiesta". Desde los 16 años lleva encima de los escenarios y ahora, con 32, dice que nunca se cansará de la que es su vocación.

César Romero, ayer, nada más llegar ayer por la tarde a Avilés. | N. M.

"Empecé con 16 años en una orquesta pequeña de Galicia, que se llamaba Alarma, y ahora llevo 12 en Cinema", cuenta el cantante, que reconoce esperar mucho de su visita a Avilés porque "solo con echar un vistazo a la carpa tiene pinta de que va a ser una noche grande". El gallego, que ya desde pequeño tenía claro que lo suyo era la música, empezó como bailarín y tocando la percusión y, con el paso de los años, fue evolucionando dentro del mundo de las orquestas. "Siempre he ido creciendo poco a poco, nunca he llegado a estancarme, esa es una de las claves de que nunca me haya cansado de esto", explica el artista, que destaca además el buen momento que vive su agrupación, lo que hace que esté cada vez más animado. "No es lo mismo estar en un barco que no para de subir que en otro que va camino del naufragio. Cuando llegue conseguimos, entre todos, que la orquesta diese un boom hasta llegar donde estamos", apunta.

Público, durante la verbena. | R. Solís

Ahora "Cinema" da empleo a alrededor de 25 personas, entre técnicos, artistas y montadores, que pueden vivir de ello durante todo el año. "Nuestra temporada suelen ser entre ocho y diez meses. Después, cada uno puede tener sus proyectos a parte o incluso aprovechar y, cuando no se actúe, descansar o recoger setas", explica Romero, quien cuenta en su equipo con gente que se está sacando carreras universitarias o que es presentador de televisión, como es su caso. "Si te organizas es un trabajo que te da tiempo a ser productivo en otros ámbitos", señala. La parte negativa está en el kilometraje que tienen que recorrer. "Nosotros hubo unos días que hicimos Galicia-Salamanca-Asturias", destaca el cantante. Por el resto, según confiesa, todo es "bueno y gratificante".

"Gracias a las redes ha crecido el fenómeno fan de las orquestas. Nosotros es algo que llevamos viendo desde hace tiempo. Ahora la diferencia es que no tienes que esperar que una orquesta que te guste toque cerca de ti, directamente puedes buscarla con el móvil", afirma Romero sobre el boom que está viviendo este tipo de agrupaciones, que se ve en toda la gente que son capaces de mover. "Ves que, en un pueblo pequeño, que piensas que no habrá mucha gente, hay miles de personas y te quedas muy sorprendido. Estoy encantado con esas cosas, a mi me dan gasolina", bromea. Antes de salir a hacer la prueba de sonido, el artista deseaba que la de San Agustín fuese "una de las fiestas más bonitas del año". La respuesta la tendrán quienes anoche se reunieron en el recinto de Las Meanas para disfrutar de su show.

Suscríbete para seguir leyendo