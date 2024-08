"La música es una profesión dura: no es fácil llegar, pero al final puedes vivir bien", dice el cantante Rodríguez-Norton

El tenor avilesino –del barrio de Miranda– Jorge Rodríguez-Norton, que se formó en los conservatorios de Avilés –ahí hizo Piano– y Oviedo y Valencia y cantó en la Escolanía de Covadonga, recibió este miércoles, en Bayreuth, el galardón que reconoce su vinculación continuada –cinco años consecutivos– con el reputado Festival que fundó el compositor Richard Wagner en 1876 para estrenar sus propias óperas. Rodríguez-Norton es, de hecho, el primer español que recibe este reconocimiento en la historia del encuentro musical wagneriano por excelencia. Allí sólo han cantado antes que él Victoria de los Ángeles y Plácido Domingo, pero cada uno de los dos en una única ocasión. Atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA en la puerta del restaurante alemán en el que está comiendo.

–Es que dentro hay muy mala cobertura.

–Vamos al lío. ¿Cómo fue su llegada a Bayreuth?

–Estaba en el Liceu, en Barcelona, haciendo el marinero y el pastor de "Tristán e Isolda". El marinero es un papel muy expuesto porque cantas "a capella" en el principio de la ópera justo después de la obertura y, vamos, te oyen sí o sí porque estás cantando tú solo durante un buen rato. Al ensayo general de ese montaje vino Katharina Wagner, me lo dijeron los del Liceu.

–¿Y cómo se digiere que la directora del Festival de Bayreuth, la bisnieta de Wagner, le esté escuchando a uno?

–Te pones nervioso, claro, pero, en fin, estás ahí para cantar tu papel, pues lo cantas lo mejor que puedes y sin pensar ni un momento en que puedas gustar más o menos a esa persona.

–¿Y cómo llega al Liceu?

–Había hecho una audición multitudinaria, de esas que se hacen normalmente, porque yo siempre he trabajado sin agencia. Siempre he escrito a los teatros y he hecho todo ese trabajo por mí mismo. Entonces hice esa audición y tuve la suerte de que me cogieron a mí. Antes de "Tristán e Isolda" había hecho a Gaston en "La Traviata" y Normanno en "Lucia de Lammermoor". Así es como yo llegué al Liceu y a "Tristán e Isolda".

–Y allí, en el ensayo general, estaba Katharina Wagner.

–Exacto. Al día siguiente me escribieron del Liceu. Me dijeron: "Nos ha dicho Katharina Wagner que le has gustado mucho". Quería saber quién era el chico que había cantado "a capella" al principio. Bueno, pues me quedé gratamente sorprendido: "Bah, pues qué bien". Pero tampoco le di mayor importancia: ningún español iba a cantar allí y no iba a ser yo el primero.

–O sea, después de lo de la Wagner no se había imaginado en Bayreuth.

–En ningún momento. Imposible. ¿Le había gustado? Bien. No le di mayor importancia, ya le digo. Entonces fue cuando me llegó un mensaje: "Hola, soy Katharina Wagner, por favor, escribe a esta dirección, que es la de mi secretario, para ofrecerte un contrato para la próxima temporada".

–Vaya.

–Ahí comenzó todo. Pensé que era una broma de algún amigo mío, por eso no hice ni caso al mensaje que me iba a traer a Alemania, al festival de Richard Wagner. Menos mal que se me ocurrió comentarlo al día siguiente en el teatro. "Sí, sí, que es ella: contéstale". Esto sucedió en 2018: yo comencé aquí, en Bayreuth, en 2019.

–O sea, que esta es su quinta temporada.

–Eso.

–¿Y dónde vive en Bayreuth? Usted ya es casi vecino del pueblo.

–Me quedo siempre en unos apartamentos. Hay varios que ya conozco y según estén ocupados o no, me acoplo.

–Por lo que he visto, Bayreuth es un pueblo precioso.

–Espectacular. Es como si fuera un plató de cine: es todo perfecto, está todo superordenado, superbonito. Es muy de cuento.

–Y Wagner es Dios en ese pueblo.

–Wagner es Dios en Alemania. El día de la apertura de temporada vienen todas "stars" y todos los políticos del país.

–La temporada es larga: empieza en junio y termina este fin de semana.

–Comenzamos los ensayos a principios del verano y termina la función a finales de agosto. Pasa que hay muchas óperas y se intercalan unos ensayos con otros, unas óperas con otras. Hacemos cinco óperas a la vez y eso no se hace en ningún teatro.

–¿Y cuántas funciones tiene normalmente?

–El año pasado estaba en tres producciones distintas: en "Tannhäuser", en "Tristán" y en "Parsifal" y eso era una locura de ensayos y de funciones. Este año sólo estoy en "Parsifal" con lo que es mucho más relajado.

–Victoria de los Ángeles, Plácido Domingo y Jorge Rodríguez-Norton.

–Es una responsabilidad. Ellos, claro, vinieron como primeras figuras y yo tengo menos presión: soy un trabajador más del espectáculo. En los hospitales están los doctores y las enfermeras, pues yo soy un enfermero de la ópera, uno de los que ayuda a que esto siga funcionando.

–¿La música es una buena forma de vida?

–La música es una profesión dura: no es fácil llegar, pero una vez que estás, es verdad que se puede vivir bien. Esta profesión es complicada: tienes que estar dispuesto a viajar, a estar lejos de casa porque estás mucho tiempo solo.

