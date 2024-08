Avilés enamora con un paseo ilustrado por el casco viejo

Avilés reta a la Inteligencia Artificial esta temporada estival con una contracampaña que está presente en Atocha, en Madrid, en revistas y medios de comunicación, y en la que reza: "Avilés es el municipio más feo del Principado de Asturias". Esta contracampaña busca un mayor impacto en la promoción de Avilés como destino pero son muchos de los guías turísticos, en constante contacto con los visitantes, que consideran un "despropósito" tal iniciativa ya que, afirman, Avilés es la joya escondida de la comunidad autónoma.

Los guías reconocen que la ciudad arrastra mala fama desde la década de los 90. "Durante las visitas, muchos de los turistas que estuvieron aquí en la época de oro de las industrias, tienen un recuerdo de una ciudad contaminada y con poca limpieza en sus calles", comentó Pelayo Alonso, guía de la empresa "Vantur". "Muchos pasan por la Autovía del Cantábrico y cuando ven tanta fabrica piensan que en la ciudad no hay nada. A veces tiran más por zonas que han ganado fama como Cudillero o Luanco, pero, cuando llegan a Avilés, acaban sorprendidos", añadió Vanesa Castillo.

Una turista lee atentamente uno de los carteles que narran la historia de la iglesia de San Nicolás de Bari. | M. V.

Generalmente, los visitantes llegan con expectativas muy bajas a Avilés, pero, se acaban yendo fascinados, porque se encuentran con edificios y emplazamientos que no se esperan. "El casco histórico le encanta a todos los que vienen en estas visitas guiadas. La zona de Sabugo también llama mucho la atención", explicó Héctor Nava, guía del Principado, remarcando las zonas que más gustan de Avilés. "Habitualmente me destacan positivamente la oferta cultural que hay en Avilés para todo tipo de públicos. Además, a los visitantes les gusta mucha el ‘mix’ de épocas y estilos que te encuentras, paseando por las calles, tan pronto ves un monasterio del siglo XIV, como una construcción modernista", añadió Alonso.

Los visitantes reconocen que la fama que tienen Oviedo y Gijón puede opacar, parcialmente, la visibilidad de Avilés. "Yo ya había venido a Asturias con unas amigas, estuve en Oviedo, no nos hablaron de Avilés. Es la primera vez que vengo y me está sorprendiendo todo", comentó una turista madrileña, durante una visita guiada por el casco histórico. "Llevo viniendo a Asturias en verano más de veinte años seguidos y tardé unos cuantos en descubrir Avilés pero, personalmente, me parece que no tiene nada que envidiarle a Oviedo y Gijón", concluyó Raúl Gómez, vecino de Alcorcón con familia en la región.

Integrantes de una visita en grupo se desplazan desde El Parche en dirección a la iglesia de San Nicolás de Bari. | Mara Villamuza

El Ayuntamiento también organiza visitas en asturiano. Generalmente, van dirigidas a grupos de niños que provienen de las escuelas de la zona. De hecho, la idea partió de los alumnos del colegio Marcelo Gago. Ayer llenaron las veinticinco plazas de las que disponían y la visita al barrio de Llaranes, pensada para septiembre, está teniendo un gran acogida. "Es un proyecto que desde sus inicios ha sido todo un éxito, nos encanta que la gente apoye estas iniciativas. Esperamos poder seguir llevándola a cabo", dijo David García, concejal de Normalización Llingüística. "Tenemos que limitar a 25 plazas las visitas por la demanda que tienen. Afortunadamente hay un guía del Principado que ha accedido a realizar estas visitas hablando en asturiano", añadió.

