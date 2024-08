El kiosco de la música respira electrónica: así ha sido el 'Kioskazu', el primer festival de electrónica de Avilés

"Para una vez que el Ayuntamiento hace algo musical que nos mola, ¿cómo nos vamos a quedar en casa?". Mara Iglesias lo tenía claro. Enfundada en un gorro de pescar, sudadera y con el paraguas cerca, la avilesina era una de las más animadas en el "Kioskazu", el festival de electrónica que durante toda la tarde de ayer puso el hilo musical al parque del Muelle. La lluvia parecía que podía amenazar al festival, que durante los primeros minutos le costó arrancar, pero según fueron pasando las horas más y más jóvenes se acercaban a escuchar a nombres como Héctor Llamazares o Edu Imbernón. "La lluvia no es excusa, no queremos quedarnos en casa", destacaban los asistentes, que a pesar de la lluvia no dudaron en tirarse a la calle.

El kiosco de la música respira electrónica

"Desde que nos enteramos de este festival pensamos que era un gran plan para el sábado. Sabíamos que quizás podía llover, pero nos da igual. Lo importante es pasarlo bien", señala Roberto Arce, otro de los jóvenes que disfrutaba al ritmo de la música de los djs. Para él estar escuchando electrónica bajo la lluvia no es nada nuevo, porque "ya nos paso en el Aquasella, hace unos días, y fue un momento mágico. Confiemos en que aquí se pueda repetir algo así", desea.

Arce no era el único que, antes de asistir al "Kioskazu", había pisado tierras canguesas. "Este es nuestro mini-Aquasella. Seguro que ellos empezaron con algo parecido. ¿Por qué este evento no puede crecer al igual que lo hicieron ellos?", se pregunta Alberto Hernández, que junto a su pareja se muestran sorprendidos de que un ente municipal haya apostado por la música electrónica. "Cuando lo escuchamos fue algo que nos sorprendió, porque no se suele ver. Normalmente desde los Ayuntamientos prefieren apostar por otro tipo de eventos. Ahora nos toca disfrutar de lo que han montado", coinciden.

Algo que ha sorprendido a los asistentes ha sido la ubicación del festival. "Nos avisó un amigo que tenemos en la ciudad del festival y cuando vimos el sitio flipamos. Lo último que esperábamos era tener un festival de electrónica en pleno centro de Avilés", comenta Sara Méndez, ovetense, que espera que el "Kioskazu" pueda tener continuidad y que otros copien la idea. "En nada llega San Mateo, si ponen algo así por el casco antiguo yo sería feliz. Ya podría Canteli aprender de cosas como esta", bromea.

Aunque los organizadores temían por el tiempo, ni la lluvia puede parar a la música electrónica, que apunta a ser una de las actividades con más éxito de todo San Agustín.

