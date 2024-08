El PP asegura que "no se está incumpliendo ningún apartado del acuerdo"

El PP ha salido al paso de las palabras de Vox y asegura que "no se está incumpliendo ningún apartado del acuerdo programático, que es público". "No estamos a favor de la cooficialidad del asturiano ni de ninguna obligatoriedad de su uso, si no que solo nos atenemos a cumplir la ley que aprobó el PP en su día de promoción y uso del asturiano", esgrimen desde el partido, y destacan que el servicio de normalización lingüística era algo que ya existía "y no es de nueva implantación por el PP". "Lo único que hemos hecho es darle continuidad con un contenido en el sentido de la protección y libertad de uso", finalizan. Desde el PSOE lamentan que el PP haya introducido en su junta de Gobierno "a un partido que cuestiona y boicotea leyes promulgadas en Asturias" e invitan a los populares a que "se desprendan de cualquier prejuicio impuesto por Vox en este y en otros asuntos".

Suscríbete para seguir leyendo