«Es reconfortante ver que tus temas forman parte de la vida de quienes te van a ver»

José María López (Gerona, 1952), conocido en el panorama musical como Kiko Veneno, es un compositor y cantante español que lleva más de 45 años en activo. Saltó a la fama siendo uno de los miembros del conocido grupo «Veneno», del que aún conserva en su nombre artístico, y, actualmente, sigue girando como solista. El artista catalán aterrizará el martes en Avilés (plaza del Niemeyer, 22.00 horas), y su actuación será uno de los platos fuertes de San Agustín.

–Lleva más de 45 años girando y haciendo música. ¿Recuerda algún concierto especial en Asturias?

–Precisamente uno de mis primeros conciertos siendo solista, en torno a 1980, lo dimos precisamente en Avilés. Lo recuerdo, pero porque fue un concierto desastroso. No lo habíamos preparado mucho, además, llegué afónico y muy cansado. Esa fue mi primera vez por allí, pero, desde entonces, cada vez que he vuelto ha sido maravilloso.

–Su estilo musical es más consumido en el sur de España. ¿Qué diferencias nota entre el público del norte y del sur?

–Realmente, a lo largo de estos años se ha ido unificando los públicos. La gente en el norte cada vez disfruta más de la música, coge más el compás, toca las palmas…etc. Las primeras veces que fui era totalmente distinto, a lo largo de estos cuarenta años que me he movido por toda España, he notado ese cambio. No te voy a negar que en Andalucía hay un arte especial de la música, ocupa un lugar fundamental en la cultura popular.

–El primer disco del grupo «Veneno» es conocido por el caos que hubo en su grabación ¿Fue Ricardo Panchón clave en el éxito del grupo?

–Fue un pilar fundamental para nosotros, especialmente porque todavía no teníamos el reconocimiento que tenían otros grupos y él se atrevió a llamarnos igual porque confiaba en nuestro potencial. La grabación fue complicada porque nos costó adaptarnos al estudio, no obstante, se ve la potencia musical que teníamos en aquel momento. El disco se ve que se hizo rápidamente, no está bien acabado, si hubiésemos tenido otra semana más, el resultado sería mucho mejor. Está muy forzado, pero, gracias a las ganas que teníamos, mantiene la frescura.

–Fue de los primeros artistas que se atrevió a fusionar el flamenco con otros estilos, ¿cómo se le ocurrió?

–Eso es un tópico que me han atribuido muchas veces, el flamenco de por sí es mestizo. Hay discos de flamenco de 1920 que mezclan el flamenco con todo tipo de música, de aquella ya hacían lo que les daba la gana. También existe un flamenco más hondo del sur que tiene un cante más propio andaluz, pero eso es una parte del total. De hecho el flamenco ha evolucionado gracias a mezclas constantes.

–Tuvo problemas con alguna discográfica. ¿Hasta qué punto son peligrosas para la carrera de un artista?

–No tienen porque ser peligrosas, de hecho, son las que difunden la obra de los artistas. A día de hoy, sabemos quiénes son Los Beatles y Bob Dylan gracias a ellas. Las discográficas cuando trabajaban para la música eran gloria. En España trabajaron, lo hicieron en los años 60, después ya fueron adquiridas por multinacionales y a mí me tocó la época mala.

–Ha colaborado con el madrileño «C. Tangana». ¿Qué significa para usted estos reconocimientos de grandes artistas que pertenecen a otras generaciones?

–Me encanta, siempre he buscado estar asentado en la actualidad. Eso significa que mi música está viva y que hay gente que todavía confía en mi forma de hacer las cosas. Yo no vivo de las rentas, soy un clásico, pero me encanta que la gente cuente conmigo para formar parte de la actualidad. Precisamente, mis últimos discos también tienen esencias muy actuales.

–Viendo que sigue la música actual y le gusta estar al tanto, ¿qué artistas escucha?

–Hay muchos. Por ejemplo, el grupo sevillano «Pony Bravo», que ha sacado un disco extraordinario y también sigo la escena catalana. Silvia Pérez Cruz ha dado una serie de conciertos en Barcelona de los que me han hablado muy bien, me parece una artista muy notable. En la música actual sigue habiendo cosas muy interesantes.

–¿Qué cree que es lo mejor de dar giras cuando ya tiene un público y está consolidado como artista?

–Se disfruta mucho, se siente mucha libertad y mucha seguridad. Es reconfortante ver que tus canciones han formado parte de la vida del público que te va a ver. Estas giras sirven para darte cuenta de que no has trabajado en balde, significa que sigues conectado con la realidad y con la gente. La tranquilidad que se adquiere con la edad, también te da una falta de ansiedad que te libera.

–El largometraje «Un día lobo López» gira en torno a la creación de «Échate un cantecito».¿Cómo surgió esa idea? ¿Le gustaría hacer otro que abarque más etapas de su carrera?

–Eso fue una elección de la productora sevillana «La Maleta Films» y para mí ha sido una fuente más de alegría. Se ha presentado en muchas partes, incluso fuera de España, es una película preciosa. Todo el mérito lo tienen los chicos que han querido hacerla, yo creo que estas cosas son alegrías que llegan fruto de la madurez. Sinceramente, no quiero más documentales, ya tengo uno, pero es muy bueno. Va a ser muy difícil hacer un documental mejor que ese, además, tampoco hay muchos documentos ni grabaciones de mi inicio, no da lugar a construir el relato desde cero.

–Después de tantos años, ¿en qué se inspira para componer nuevas canciones?

–En lo mismo de siempre, cada vez que me pongo a componer, me quiero acordar de las primeras canciones que compuse. Hay que conservar ese hambre y esas ganas, eso es lo que más me interesa, siempre ha sido mi punto de referencia. Siempre me acuerdo de cómo empecé y no me quiero separar de ahí. Fue un regalo del cielo, sin estudios ni concursos como ahora. Quiero seguir sorprendiéndome a mí mismo.

Suscríbete para seguir leyendo