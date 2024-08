Los ritmos latinos y una verbena renovada, el éxito de la tercera noche de San Agustín

La oferta musical de las fiestas de San Agustín está pensada para llegar a todo tipo de públicos. Después de dos días en los que "El Combo Dominicano" y "Cinema" animaron al público en la pista de Las Meanas, se pausó durante un día la música verbenera, para llenar las calles avilesinas de ritmos diferentes.

La jornada musical comenzó a las siete de la tarde en la Calle Sol, con "Sol de Restallu", este evento incluía tres actuaciones de una hora con temáticas musicales muy marcadas. El objetivo era amenizar la tarde con música variada y servir de introducción para la actuación estrella. "La Viuda de Angelín" fue la encargada de romper el hielo con ritmos latinos, según comentó. "Habitualmente utilizamos vinilos para pinchar, pero hoy no ha podido ser por motivos logísticos", subrayó.

La cumbia psicodélica que les caracteriza hizo entrar a la gente en calor, los más atrevidos aprovechaban para bailar, mientras que otros disfrutaban de sus bebidas en las terrazas. "Hoy he tenido que venir sola porque, lamentablemente, mi compañero está de baja. Desde la organización nos han dejado claro que debemos respetar los tiempos, el montaje sola me ha llevado más tiempo de lo habitual", comentó Ana Lavilla, miembro del dúo gijonés "La Viuda de Angelín".

A la izquierda, ambiente en los conciertos vespertinos, y, a la derecha, una DJ en plena sesión en la calle Sol. | R. S.

"DJ La Güeriata" mantuvo los ritmos latinos por todo lo alto y avanzó en el tiempo notablemente. En apenas una hora se pasó de la cumbia de la década de los setenta a las canciones más conocidas de los orígenes del movimiento ‘reggaetonero’ más reciente. El encargado de cerrar este festival improvisado fue "Chame Dj". El joven disc jockey rompió con la línea continuista de ritmos latinos y empezaron a escucharse con él toques de música house. Los "mushups" (combinación de dos canciones diferentes bajo un mismo ritmo) se sucedían y la sesión vespertina se terminó cuando comenzó a anochecer.

La gente está encantada con la propuesta musical y, sobre todo, con que no esté todo centrado en la verbena nocturna. "Es una propuesta muy buena. A mí me gusta más salir a tomar algo de tarde que salir a la fiesta por la noche y se agradece que desde el Ayuntamiento piensen en el público que piensa como yo. Parece que cuando estás en una terraza y hay música de fondo se disfruta todo más", explicó Yolanda Pérez sentada en uno de los negocios cercanos al escenario.

Los ritmos latinos y una verbena renovada, el éxito de la tercera noche de San Agustín

Los propietarios de los establecimientos próximos también estaban muy satisfechos. "Todo lo que genere un aporte cultural me parece muy positivo, especialmente, si está relacionado con la música. No obstante, a mí me gustaría que estos eventos se celebrasen con más asiduidad para mantener viva la ciudad durante esos meses en los que no hay tanto turista", comentó Adrián Garrido, propietario del Café Frida. "Estas cosas generan movimiento, la gente cuando ve que hay gente por la calle se anima a salir. No te voy a pedir cine gratuito en enero, pero que haya pequeñas actuaciones que animen el ambiente me encantaría", añadió.

La macroverbena "Newproject" inició, pasadas las once de la noche, en la pista de Las Meanas la tercera velada de San Agustín, donde estuvieron animando el ambiente hasta las tres de la madrugada. El propio grupo admite ser "camaleónico" y no le gusta que la gente piense que son una discoteca. De hecho, admiten que ellos prefieren hacer una verbena de pueblo con música tradicional para gente mayor que grandes actuaciones en fiestas. "No sé todavía qué música vamos a poner", anunciaban a última hora de la tarde, cuando nos subamos al escenario decidimos". "Tenemos más de 20 horas de música, nos gusta adaptarnos al tipo de público que viene a vernos", dijo Jose San Cibrián, miembro del equipo de "Newproject".

Este grupo le ha dado una vuelta al concepto tradicional de las verbenas y lo ha modernizado, lo que les permite adaptarse a todo tipo de celebración o contexto. "No aceptamos peticiones del público porque si pongo una petición me van a llegar cincuenta más y acaba siendo complicado de gestionar. No obstante, a veces hacemos alguna excepción", explicó el equipo. Este verano han realizado 35 actuaciones y, cuando se les pregunta, tienen claro cual es la canción del verano. "La gente se vuelve loca con la canción de ‘Potra salvaje’, es un éxito que me recuerda al ‘Quédate’ de Quevedo", comentó San Cibrián.

