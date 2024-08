"Para una vez que el Ayuntamiento hace algo musical que nos mola, ¿cómo nos vamos a quedar en casa?". Mara Iglesias lo tenía claro. Enfundada en un gorro de pescar, sudadera y con el paraguas cerca, la avilesina era una de las más animadas en el "Kioskazu", el festival de electrónica que durante toda la tarde de ayer puso el hilo musical al parque del Muelle. La lluvia parecía que podía amenazar al festival, que durante los primeros minutos le costó arrancar, pero según fueron pasando las horas más y más jóvenes se acercaban a escuchar a nombres como Héctor Llamazares o Edu Imbernón. "La lluvia no es excusa, no queremos quedarnos en casa", destacaban los asistentes, que a pesar de la lluvia no dudaron en tirarse a la calle.