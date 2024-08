Siero ‘roba’ los feriantes a Avilés: las atracciones festivas se van a Lugones

"Yo, por suerte, he podido encontrar hueco aquí, algo que ha hecho algún otro compañero más, pero muchos se han desplazado hasta Valladolid, Salamanca o Pontevedra". El prao de la fiesta de Santa Isabel de Lugones, en Siero, parece durante este fin de semana un parque de atracciones. La imagen contrasta con la plaza de La Exposición, que durante los días de San Agustín estará sin feriantes por culpa de "la mala comunicación entre Ayuntamiento y la Policía Local". Así lo explica Javier Rodríguez, portavoz de los feriantes que, tras no poder instalar sus atracciones en suelo avilesino, han tenido que buscarse las habichuelas.

"Cuando vamos a un sitio, como en este caso Avilés, tenemos una ruta marcada, no hay un plan B", explica el feriante, que aprovechó que en Lugones ya tenía pensado llevar alguna de sus atracciones para, además, instalar las que tenía prevista colocar en Avilés. "Con el tema de los permisos no ha habido ningún problema, al igual que no lo hubo allí. El problema en Avilés fue el horario que nos impusieron de carga y descarga, que así no nos permitieron instalar nada", denuncia Rodríguez, quien asegura que para la documentación es "sagrada". "Este tema no ha sido problema, ni de permisos ni de documentación, todo se ha generado a partir del horario de carga y descarga", enfatiza.

Como explica Rodríguez, en un espacio pequeño como el de la plaza de la Exposición, deben coordinar los diferentes camiones para que no entren todos a la vez, porque no se podría trabajar. La Policía Local no permitió hacer eso y les puso un horario fijo en el que no les daba tiempo. "Hay atracciones que necesitas entrar con el camión, instalar y preparar todo, porque el camión sirve para hacer la instalación eléctrica, y al acabar sacar el camión. Nos dejaban entrar, pero luego nos decían que teníamos prohibido sacarlo después de las cinco", indica.

En Lugones, en cambio, todo fueron facilidades. "Aquí hay hueco para todos, por lo que no hubo ningún problema. El miércoles nos pusimos a montar todo y lo dejamos listo, solo nos quedaron los últimos detalles", señala, aunque reconoce que estos días tuvo que hacer todo a prisa y corriendo para tratar de llegar. Aunque la concejala de Festejos, Sara Retuerto, aseguró que había tratado de buscar una solución cuando se conoció la problemática, algo que Rodríguez niega. "Yo la llamé el martes, pero no tuve respuesta. Ella me devolvió la llamada ya en la noche, cuando ya no había solución. Desde aquel momento no hemos vuelto a estar en contacto", afirma. El feriante lamenta, además de las pérdidas económicas que le acarrea el traslado, los "daños colaterales" que acarrea el fallo de comunicación.

"Es una pena por la gente de Avilés. A mí me trastoca los planes, porque ya tienes todo en marcha y llevo días de llamadas y logística, pero lo peor es para ellos", finaliza. Por último, desea que en el futuro no se repitan estos problemas, para poder seguir haciendo su trabajo en San Agustín.

Retuerto: "No hay vuelta atrás"

«Desde que los feriantes decidieron marcharse ya no había vuelta atrás». Sara Retuerto, concejala de Festejos de Avilés, asegura que intentó revocar la decisión de los feriantes que, tras no poder instalar sus atracciones en La Exposición, decidieron abandonar la ciudad. «Lo hemos intentando, pero ya se estaban marchando a otros lugares», explica la edil, que ahora se centra en trabajar para conseguir actividades infantiles para los días que restan de San Agustín.

Hoy está descartado que haya nada nuevo en la programación y los esfuerzos se centran en aumentar el programa a partir del martes, ya que para el domingo y el lunes ya se han previsto varios hinchables y toboganes para los más pequeños. «Estamos trabajando en ello, porque esto nos ha pillado sobre la marcha. Todos nuestros esfuerzos están centrados en complementar la programación del martes y el miércoles, ya hemos tenido varias conversaciones para ello», asegura Retuerto, quien prefiere no mojarse a la hora de revelar algunas de las opciones que se han tanteado.

Además, como confesó hace dos días a este periódico, Retuerto se plantea crear «una unidad administrativa especializada en la gestión de todos los expedientes relacionados con festejos y actividades afines para facilitar las cosas a los organizadores, y el primero de todos el propio Ayuntamiento».

«Por cuestiones legales, técnicas y de seguridad, la más pequeña iniciativa que implique ocupación de espacio público requiere de un montón de informes y permisos. Esto se concreta en instancias, formularios, aportación de documentos, plazos que cumplir, visados, informes que pueden ser desde la Policía Local a Parques y Jardines pasando por Disciplina Urbanística... Una marabunta de papeles que a veces causa disfunciones», explicó.

Por el momento, hasta mañana, domingo no habrá actividades para los más pequeños en las fiestas patronales de Avilés.

