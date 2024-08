"Toque de atención" de Vox Castrillón al PP por su impulso en normalización lingüística

"Queremos mandar un mensaje a navegantes. Con el PP hay buena sintonía, pero de vez en cuando hay que dar un toque de atención para no llegar a consecuencias que no pretendemos". Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón, mostró ayer su enfado por la decisión del PP de implantar un servicio de normalización lingüística, algo que, según indicó, choca con el pacto de gobierno que tienen ambos partidos. "El acuerdo de investidura recoge acabar nos las intromisiones ideológicas en la cultura y la toponimia, entendemos que el PP ha incumplido ese pacto con una falta de lealtad institucional", lamenta el concejal, que estuvo acompañado de José Jorge Anes y de Sara Rouco, diputada y vicepresidenta del partido, que denunció que los populares "son un patrocinador más de la imposición lingüística".

"Esta implantación, que ha sido decisión unilateral del PP, supone un grave perjuicio para la ciudadanía y requiere un elevado coste para el Principado, dinero que se quita de otras cuestiones más necesarias", subrayó González, que cree que propuestas como estas son "el primer paso hacia la cooficialidad". "Requerimos al PP la suspensión de la iniciativa para procurar un buen entendimiento entre los grupos y que nuestro pacto dure", esgrimió el portavoz, quien añadió que "si el PP pensase en los castrillonense se centraría en otras cuestiones más urgentes". "Se ha atenido a la ley de protección del asturiano. Ellos creen en esa ley y buscan gobernar para todos, pero no deberían hacerse eco de esos planteamientos", sentenció el concejal.

González incidió en que este es un "mensaje para navegantes", ya que "si el vaso se llena puede llegar a tener consecuencias que no pretendemos". "Esto puede tener consecuencias imprevistas. Se valorarán otros posibles incumplimientos por si se debe llegar a una solución", explicó el concejal, quien cree que ha habido más incumplimientos del pacto de gobierno "aunque no tan claros como este". "Tienen políticas que no son bien explicadas ni con la transparencia debida", aseguró.

"Si Vox apoya al PP cuando gobierna es para hacer las cosas de manera diferente a la izquierda. Si quieren seguir su mismo camino no pueden pretender que les apoyemos", comentó Rouco, que lamentó que los populares se acercan "peligrosamente a la izquierda en su promoción de la llingua". "La promoción de una lengua distinta al español es el germen de la desigualdad entre españoles, como se ha visto en País Vasco o Cataluña", destacó la diputada asturiana, al tiempo que considera que el PP está siguiendo la deriva del PSOE "y sus aliados comunistas" al respecto de la normalización lingüística.

El PP asegura que "no se está incumpliendo ningún apartado del acuerdo"

El PP ha salido al paso de las palabras de Vox y asegura que "no se está incumpliendo ningún apartado del acuerdo programático, que es público". "No estamos a favor de la cooficialidad del asturiano ni de ninguna obligatoriedad de su uso, si no que solo nos atenemos a cumplir la ley que aprobó el PP en su día de promoción y uso del asturiano", esgrimen desde el partido, y destacan que el servicio de normalización lingüística era algo que ya existía "y no es de nueva implantación por el PP". "Lo único que hemos hecho es darle continuidad con un contenido en el sentido de la protección y libertad de uso", finalizan. Desde el PSOE lamentan que el PP haya introducido en su junta de Gobierno "a un partido que cuestiona y boicotea leyes promulgadas en Asturias" e invitan a los populares a que "se desprendan de cualquier prejuicio impuesto por Vox en este y en otros asuntos".

Suscríbete para seguir leyendo