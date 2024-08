"Avilés está llena de actividad, de vida y energía, es su momento"

Mariví Monteserín realiza un diagnóstico en tono positivo sobre el verano en la ciudad. Le aflige no poder hacer más abultado el presupuesto de Festejos, da por zanjada la crisis con los feriantes, porque "no habrá", dice, y para el inicio del próximo curso político da prioridad a las obras de la Muralla, el Conservatorio o la futura pinacoteca de Avilés, en el palacio de Balsera, además de los avances previstos en el plan de Baterías. Del programa festivo que queda por delante hasta el día de San Agustín aconseja no perderse el concierto de Marisa Valle Roso. Y aunque estará muy presente en las celebraciones de estos días dice que su favorita a lo largo del año en Avilés es la Comida en la Calle.

–¿Tiene solución la crisis de los feriantes?

–Este año no están, ya no. Como cualquier otra actividad económica y, en este caso, con más importancia porque es una actividad directamente relacionada con los ciudadanos, hay una cosa que es básica y es que tienen que cumplir los requisitos. Han tenido mes y medio para presentar por registro todos los papeles que les solicitamos y que son imprescindibles y algunos lo presentaron al día siguiente de decir que ya se iban. Avilés no dispone de un recinto ferial como otras ciudades en la que hay comodidades para montar y aquí hay ciudadanos conviviendo con esa actividad. A partir de las doce de la mañana hay niños en el parque, personas en la zona de juegos biosaludables, un centro de mayores y tiene que haber unas normas, que son: o un tiempo, o balizar toda la zona para que no convivan la entrada de camiones y el desembarco de artilugios con la vida de la ciudad.

–¿Qué se hizo mal? Los feriantes atribuyen los fallos de comunicación a la Policía Local.

–Lo prioritario es cumplir todas las normas, porque si ocurre un percance lo que no puede aparecer es que hemos sido negligentes. Eso aquí y en todos los sitios. Con la Policía Local no hubo ningún tipo de percance excepto que el primer camión que trajeron no se ajustaba a las normas correspondientes, se lo indicaron, y se paró. Además, esa mañana no teníamos la matrículas de los vehículos que tenían que entrar a descargar a las zonas reservadas para ello.

–¿Apoya la unidad de desburocratización que demanda la concejala de Festejos para evitar que se repita?

–Todo es analizable, pero en este caso los feriantes tuvieron un mes y medio para presentar los papeles, lo hicieron a última hora, fuerzan siempre los tiempos para ver si alguna cosa se pasa por alto. Con tiempo se puede hacer todo perfectamente y, me consta, porque todo tiene trazabilidad en la Administración, que servicios técnicos tardó 24 horas en hacer el informe correspondiente. Se puede mejorar para otros años, pero los requisitos son imprescindibles porque los riesgos existen.

–¿Qué es un imperdible este San Agustín?

–El concierto de la asturiana Marisa Valle Roso. La escuché en el Palacio Valdés, me impresionó y creo que es un buen concierto. Lo que tampoco se puede perder uno es que estamos en la 140.ª exposición de ganado, que es una cosa absolutamente peculiar y es una de las más antiguas de España junto con la de Zafra. Es una singularidad total y una forma de reconocer a un sector como son los ganaderos y de relacionarnos urbe industrial y medio rural.

–¿Qué no debe haber nunca en una fiesta de San Agustín?

–No cabe la bronca, ni tampoco el mal rollo. Lo que cabe en San Agustín es divertirse sanamente, disfrutar y convivir.

–¿Cómo están viviendo el verano en Avilés a escala turística?

–Ha sido un verano superactivo. Desde junio llevamos con actividades en la calle y en los centros culturales, con cuatro exposiciones extraordinarias y han ocurrido todas las cosas que normalmente ocurren, desde el Celsius a la Cerveza, pasando por el Intercéltico y el Folclórico. En fin, creo que la ciudad da motivos para que la disfruten sus ciudadanos, en primer lugar, y la gente que viene. Se nota que la afluencia es mayor. Creo que Avilés está llena de actividad, de vida y de energía. Es su momento.

–¿Hay un cambio de tendencia hacia una mayor presencia de turista internacional?

–Se nota una mayor presencia en los últimos años y creo que ahí hay un motivo que es el camino jacobeo del Norte. La prueba son nuestros albergues y que muchos de los que se albergan en hoteles están haciendo el Camino de Santiago y eso es importante porque es un tipo de turista que se adecua al ‘target’ turístico que queremos: personas que vienen con un buen motivo, que está relacionado con la cultura o con un evento deportivo, o por una razón espiritual.

–Se impone el modelo de pisos turísticos y hay quien comienza a alertar de masificación en el Principado, ¿cómo lo ven desde Avilés?

–Avilés lo vive con preocupación. No nos dedicamos a ese turismo, pero hay una razón que hace unos años era un problema y hoy es una oportunidad que es el clima: tenemos un reclamo climático en todo el Norte de España y lo que antes sucedía en el Sur ahora puede suceder en el Norte y tenemos que aprender de lo que pasó en el Sur. El primer problema es que mucha gente quiere venir con el afán de estar más fresco, más cómodo y de la manera más económica posible, y eso se llama piso vacacional. Y ahí empieza una situación que es una distorsión de nuestro sistema de viviendas y en algunos casos ha supuesto el rechazo, la turismofobia y muchas cosas.

–Ustedes trataron de regularlo por la vía de decreto, pero lo tumbaron los tribunales.

–Aquí lo que intentamos fue frenar ese desarrollo en algunas zonas para que una vivienda vacacional en Versalles no se ponga a 1.200 euros en verano y no nos la alquilen para los residentes durante todo el año a 350 o 400 euros. Habíamos puesto ya mecanismos para que nuestro mercado de vivienda, que es diferente a otros sitios, porque tenemos mucho parque de viviendas envejecidas, con el "Avilés Alquila". Es una fórmula que nos está dando resultados, modestamente. Al final tendremos que hacer un recorrido las tres administraciones para poner un poco de orden en esto y que, de alguna manera, pueda satisfacer a las personas que vivan en el lugar sin entorpecer el desarrollo turístico.

–¿Apoyaría ir hacia un modelo de ecotasa?

–Ahí hay que sentarse y mirarlo todo. Como Asturias amaneció al turismo más tarde que en otros sitios, tenemos la oportunidad de aprender de otras experiencias. Todos hemos ido a Menorca o a otras playas y hemos pagado por los aparcamientos para hacer un entorno más sostenible y con un mantenimiento mejor. Todo se puede estudiar y, a la hora de ponerlo en práctica, hacerlo con mucho sentido común.

–¿Avilés sigue siendo la joya redescubierta?

–Yo creo que Avilés lo que tiene es que prepararse no solo para acoger a turistas sino a personas que vienen a trabajar en la industria o en los centros de I+D. Nuestra ocupación es que sea una ciudad en la que se viva bien, sea cómoda, tenga todos los servicios. Nos preocupa para el residente más permanente, pero en el caso del turismo no nos preocupa que la gente venga con una idea diferente porque sale muy satisfecha. Lo más importante del turismo es no defraudar. Y que venga más gente de Asturias a vernos, que mucha gente de Asturias no nos conoce. Esa aureola negativa que hemos tenido en el pasado de ciudad sucia, contaminada, ahora ya no existe, y cuando paran aquí se sorprenden de lo bonito que es.

–¿Se puede utilizar más la ría como reclamo turístico?

–Sí, claro. La ría está empezando su recorrido de calidad del agua, estamos con un proyecto a ver si en algún momento podemos hacer duatlón. Creo que quedan algunas cosas por desarrollar, pero considero que tiene muchas posibilidades, sobre todo, por la zona de expansión.

–¿En qué se ha notado la frecuencia del AVE a Madrid?

–Hay una media de 50 viajeros y se nota en la comodidad del que viene. Se trata de darlo a conocer cada vez más y que Avilés cada vez está más cerca de España y del mundo porque tenemos 28 conexiones de aeropuerto que están a 8 minutos del centro de Avilés. No es solo la conexión AVE sino que estamos a muy corta distancia del aeropuerto.

–¿Cabe reivindicar alguna frecuencia AVE más como pedían los empresarios?

–Eso va a ser el uso y la demanda la que lo sitúe. Por supuesto, si hay una demanda grande, seré la primera que encabece una negociación con Renfe para que eso sea realidad, pero primero tiene que generarse a demanda y ahora estamos en la fase de ser usuario o generar demanda.

–¿Su momento favorito del año de las fiestas en Avilés?

–Mi momento favorito del año, por la simbología de la convivencia y la hermandad, es la Comida en la Calle. Se verdad que es un momento en que, cuando hace un día agradable, dices: qué grande es esta ciudad y qué bien lo hace, la ciudad, no la Alcaldesa.

–¿Le gustaría pasar del millón de euros de presupuesto que tienen para Festejos?

–Es imposible, porque esta es una ciudad pequeña con cuatro fiestas. Tenemos un millón y, Oviedo, por ejemplo, gasta solo en San mateo un millón y medio más de lo que tenemos nosotros para cuatro fiestas. Aquí los ingresos y los gastos van muy justos. De momento es muy difícil crecer en Festejos. Otras áreas también tienen necesidades.

–Ha sido este otro verano de Avilés como escaparate artístico con las exposiciones de la Casa de Cultura y el Niemeyer, ¿habrá nuevas colaboraciones con Pérez Simón?

–Sí, nos interesa mucho las colaboraciones con coleccionistas e instituciones con las que podamos hacer exposiciones didácticas hacia nuestros ciudadanos y los visitantes porque la vocación que tenemos es que la gente pueda disfrutar de la cultura. No vamos a tener una pinacoteca con grandes fondos, primeramente, porque no tenemos dinero, pero sí aspiramos a tener un lugar que sea una cita de algo singular, diferente e interesante que hasta ahora había estado oculto a los ojos del ciudadano. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de coleccionistas o de instituciones que unas veces será el Museo de Bellas Artes con el que tenemos ya un acuerdo para este invierno que se llevará a cabo en la Casa de Cultura o de otro tipo de instituciones como el Prado o muchas más.

–En el capítulo cultural y educativo, está próxima la presencia de una Universidad privada en la ciudad. ¿Qué supone para Avilés el desembarco de la Nebrija?

–Es una alianza en la que todos ganamos, la ciudad y la Universidad y a nosotros nos viene muy bien, buscando siempre que haya gente joven aquí, que se relaciona, a la vez, con retener y atraer talento. Estoy satisfecha de que haya sido un recorrido unánime.

–Para cuando nos quitemos el bañador y las chanclas, ¿cuál será la prioridad de este gobierno para el nuevo curso político?

–Tenemos muchos planes infraestructuras como el Palacio de Balsera, los Siete Enanitos, la Muralla... son muchas obras por delante. De cara a los servicios técnicos municipales se va a generar mucho trabajo y me consta que están trabajando muy bien con la presión de tanta actividad. Y luego hay que tener la mirada puesta, aunque hablamos mucho de turismo, en que vivimos de la industria. El desarrollo de nuestros centros de I+D, la plasmación de cómo va a ser la Manzana del Talento, que está la Consejería de Innovación en ello y el desarrollo también de la Grandiella y la segunda fase de la Escuela de Arte, que es tan fundamental, son cuestiones en las que tenemos puesta la mirada junto con Baterías, que en algún momento estará lleno de actividad económica e industrial.

–Con el presidente de Sepides hablaron en la pasada Feria.

–Sí. En los terrenos de Baterías ahora va a convivir la descontaminación con la urbanización para la definición del suelo y llegar a la comercialización lo más rápido posible, para que luego se pueda producir la llegada de empresas.

–De San Agustín a San Agustín. Finalizadas las fiestas se desplazarán a devolver la visita institucional a los "hermanos" de la Florida. ¿Con qué expectativa van?

–Creo que la suya ha sido una visita muy positiva. Era una delegación muy completa: ha venido el Flager College, la Cámara, la institución local... y venían con vocación de desarrollar y ver, lo que habíamos hablado, cómo desarrollarlo en la práctica, sobre todo, en el intercambio de jóvenes que es algo en lo que tenemos mucho interés, no solo para que conozcan los idiomas comunes sino para que nos reconozcamos y conozcamos la historia que nos une, que creo que es un potencial de futuro tanto para Avilés como para San Agustín. Vamos a darles tiempo a las universidades y a las cámaras y también puede haber una colaboración entre nuestro puerto y el de Jacksonville, por las relaciones comerciales.

