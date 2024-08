El PP de Castrillón: "Nuestra postura es ‘no’ a la oficialidad"

Nuevo capítulo en las discrepancias entre PP y Vox acerca de su acuerdo de gobierno en Castrillón. La amenaza de la formación encabezada por Rafael González Gallego sobre el incumplimiento que supone en su pacto con los populares el nuevo servicio municipal de normalización lingüística tuvo ayer respuesta desde el gobierno local.

La portavoz y concejala de Gobernanza, Nuria González-Nuevo, subrayó que las diferencias entre unos y otros las enmarcan dentro de "las discrepancias lógicas" entre "dos partidos distintos", pero que en ningún caso para los populares cuestiona la validez y utilidad del acuerdo de gobierno que está siendo "muy útil" para la mejora de Castrillón, remarcó. Para despejar dudas, González-Nuevo proclamó el "no rotundo" del PP de Castrillón a la oficialidad del Asturiano "y a todo lo que implique obligatoriedad; sí estamos a favor de la protección del asturiano y de nuestra cultura como contempla la ley aprobada en su día por el gobierno de Marqués y el PP, y es lo que se contempla en las lineas de actuación del citado servicio". El servicio de normalización lingüística que ha hecho tambalearse las bases del acuerdo de gobierno entre Vox y PP para gobernar estos últimos con mayoría absoluta en el municipio "ya existía y no ha sido creado por el PP; está financiado totalmente por el Principado, y el gobierno municipal lo ha reorientado y mejorado como por ejemplo en la señalética que contempla la tradicional y en castellano, como así se contempla el acuerdo de gobierno y conoce Vox", abundó Nuria González-Nuevo. Y remarcó: "Este servicio no incumple por tanto ningún punto del citado acuerdo de gobierno sino más bien lo desarrolla en algunos aspectos como el de la señalética, no es de nueva creación sino que ya existía, no tiene coste para las arcas municipales y la subvención del Principado es finalista y por tanto solo se puede dedicar a esto, no favorece la oficialidad del asturiano en absoluto"

Asimismo, la portavoz del gobierno local pidió a los ediles de Vox que "no debe cuestionar el acuerdo de gobierno municipal que desde el PP consideramos positivo para los castrillonenses y que, por tanto, se debe mantener".

Representantes de Vox mostraron este viernes su "total rechazo" a la implantación de un servicio municipal de normalización lingüística por entender que incumple el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.