Saint-Gobain propone que la regulación de empleo en el horno se prolongue 29 días

La dirección de la fábrica que la multinacional Saint-Gobain tiene en Avilés y los representantes sindicales desarrollan desde este viernes y hasta el próximo día 6 de septiembre el período de consultas para el nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a cuenta de la restauración del horno-float de Glass cuyo inicio está previsto para el próximo día 17.

La empresa pretende suspender los contratos de una veintena de trabajadores entre los días 17 de septiembre y 15 de octubre y es que está previsto que se inicien los trabajos de reparación del corazón de la fábrica el próximo día 17.

La multinacional indicó en abril, cuando anunció su deseo de cerrar su departamento de parabrisas, que tiene reservados para este desempeño alrededor de 5 millones de euros.

Los trabajadores consideran que este nuevo arreglo no asegura la continuidad productiva de la planta de La Maruca porque el horno-float –que funciona desde finales de 2008– está en el límite de su vida útil. "Si no la ha superado ya". En la última reparación del horno la inversión fue de dos millones. Los trabajadores no ven en estas cifras, inversiones, sólo ven "mantenimiento".

La primera reunión de la mesa negociadora –este viernes– sirvió para que la compañía entregase la documentación justificativa de la regulación y, asimismo, para establecer el calendario de los encuentros entre las dos partes (todo tiene que estar listo en apenas dos semanas). La dirección de la fábrica que la multinacional Saint-Gobain tiene en Avilés y los representantes sindicales iniciaron en posiciones muy distanciadas la negociación del nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a cuenta de la restauración del horno-float de Glass

El comité de empresa ha convocado a los trabajadores de la zona fría del horno –los 29 afectados– para que acudan la semana que viene a una asamblea "decisoria" sobre el nuevo ERTE. Los sindicatos no están por la labor de aceptar las condiciones del ERTE porque consideran que existen medidas alternativas "menos lesivas" para con los trabajadores. Se da la circunstancia, sin embargo, de que la regulación se puede aplicar sin el acuerdo de las partes.

Los representantes sindicales habían negociado con la empresa un preacuerdo precisamente para evitar la regulación temporal, pero ese preacuerdo fue rechazado por los trabajadores de manera masiva: apenas acudieron a las asambleas previas para discutirlo y el día del referéndum apenas votó el 10 por ciento del personal de fábrica. Las razones de esta desafección de la plantilla son variadas, aunque el rechazo a perder los días de libre disposición es una de las más importantes. La empresa busca suspender temporalmente los contratos de una veintena de personas que se quedarán sin actividad entre los días 17 de septiembre y 7 de octubre –el tiempo reservado por la compañía para llevar a cabo la reparación del horno float que se puso en marcha, por primera vez, a finales del año 2008–. Por ello, los sindicatos, sin embargo, no están por la labor de aceptar las condiciones del ERTE. Se da la circunstancia de que la regulación se puede aplicar sin el acuerdo de las partes.

En la última reparación del horno (octubre de 2021) la empresa propuso un ERTE que finalmente no se llevó a cabo porque los afectados desarrollaron actividades formativas y de mantenimiento durante los días en que paró la producción entonces.

Días atrás se conocía que la matriz de la empresa Saint-Gobain Cristalería, la Compagnie Saint-Gobain, cerró las cuentas del primer semestre del presente ejercicio habiendo hecho 2.751 millones de euros, lo que representa un 0,4% más que en el mismo período del año anterior.

