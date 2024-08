Las scooters ruedan por Piedras Blancas

Los vecinos de Piedras Blancas se despertaron ayer con un sonido diferente. Ni los pajaritos y algún gallo fue el encargado de darles los buenos días. Los motores de alrededor de 70 scotters fue la melodía matutina de la localidad, que fue el punto de inicio de la 12ª edición de la "Scooter Liada", aunque la ruta estuvo marcada por la lluvia. "Lo importante es pasar un día entre amigos con la moto como excusa", explicaban Javier Pérez y Mino Suárez, cabezas visibles de la marcha y presidente y vicepresidente, respectivamente, de Liadas Scooter Club, entidad organizadora.

"Fue algo que surgió de manera espontánea hace ya unos cuantos años. Empezó todo como una reunión de amigos, donde nos juntábamos unas quince personas, y poco a poco, con el boca a boca, hemos ido creciendo", explican Pérez y Suárez minutos antes de arrancar sus scooters, mientras cerraban los últimos detalles y repartían diversas camisetas y demás accesorios para la ruta. "Sobre el papel vamos a recorrer unos 65 kilómetros en total, aunque estamos a expensas del tiempo", reconocen ambos. De hecho, la lluvia les obligó a ir directamente, en la mañana, al "Mesonín de Tere", una de las paradas que tenían previstas, en vez de hacer la ruta planeada.

"Para nosotros es importante poder enseñar las bondades que tiene Castrillón y, Asturias en general, por eso nos gusta ir por diferentes pueblos de la zona", comenta Suárez, quien señala que muchos de los participantes son de fuera de la comarca y del Principado, por lo que se quedan impresionados por los lugares que visitan. "Hay algunos que incluso nos piden la ruta al acabar, para poder hacerla ellos en otro momento, porque se quedan maravillados con las vistas", asegura Pérez, quien nota que desde hace unos años el mundo de las scooters está creciendo. "Está en auge, es una afición o hobbie que no para de ganar adeptos. En los últimos tiempos cada vez es más fácil encontrar motos para restaurar o personalizar, además de que hay más tiendas de recambios, lo que ayuda a que crezca la pasión", expone.

Eso sí, a pesar de este crecimiento, ambos tienen claro que no quieren aumentar el número de inscripciones de su "Scooter Liada". "No nos cuesta llenar el cupo que tenemos de cien personas, entre moteros y acompañantes, y queremos que siga así. Para nosotros es importante mantener el espíritu familiar que tenemos ahora", comentan. Y ayer, aunque el mal tiempo amenazó con chafar todo lo que llevaban preparando meses, lo importante se pudo mantener: la comida de hermandad. "Somos un poco sibaritas, por eso intentamos cuidar mucho esa parte", bromean Suárez y Pérez. La lluvia no fue capaz de echar abajo el espíritu de las scooters.

