"Este año estamos teniendo suerte con las fiestas y el tiempo, salvo ayer (por el sábado). Lo importante es que la gente siga disfrutando de San Agustín". Así se refirió Sara Retuerto, concejala de Festejos de Avilés, a la buena acogida del primer fin de semana festivo en la ciudad. La edil se mostraba contenta con el recibimiento, a pesar de que estos días está rodeada de polémica, como se pudo ver en el caso de los feriantes y con el conato de crisis en el mercado medieval tras obligar la Policía Local al cierre de algunos puestos el sábado por intentar abrir antes de tiempo. Las cifras y las sensaciones le dan la razón a la edil, ya que, como confirman hosteleros y turistas, Avilés ha cambiado su cara durante estos días y sus calles están repletas, aunque también hay un sector crítico que echa en falta algunos de los servicios de otras ediciones de San Agustín.

"Nosotros estamos casi completos y, según se está moviendo la demanda, probablemente llegaremos al completo", reconoce Konchy Gómez, directora del hotel Palacio de Avilés, que sirve para probar la gran acogida que están teniendo las fiestas avilesinas. A sus palabras se suman negocios como los de Casa Tataguyo, Casa Lin o La Botella, que durante estos días también están rozando el lleno y no paran de servir comidas. "Se nota que estos días, y sobre todo durante el verano, se está moviendo mucho la gente. Para estos días nosotros tenemos casi todo ocupado", reconoce Rodrigo Suárez, que destaca el poder de atracción turística que está teniendo Avilés, algo en lo que centra sus palabras Pablo Fernández. "No es que las fiestas hayan sido un incentivo, es que durante todo el verano hemos estado a tope. Llevamos todo julio y agosto sin queja. Cada vez hay más apartamentos turísticos y plazas para ocupación hotelera, esto se ve en la calle, lo que provoca que todo se llene", analiza.

Avilés, hasta la bandera, cerca del lleno en hostelería y hotelería: "Es sorprendente"

Los turistas también tienen la sensación de que la ciudad está llena, ya que como confirma Helena Suárez, que llegó a Avilés procedente de Córdoba: "Casi no encuentro ni un sitio para tomar una cerveza sentada". "Cuando llegamos nos asombramos de la cantidad de gente que estamos viendo por la calle. No sabíamos que estaban en fiestas. No se como haremos para cenar, porque parece que esta todo ocupado", señala la andaluza. Eso sí, no todo el mundo parece contento con la celebración de las fiestas de San Agustín. Mucha gente echa en falta las atracciones en la plaza de La Exposición.

Antes de realizar el tradicional paseo por el recinto del concurso, Mariví Monteserín, acompañada por Sara Retuerto, concejala de Festejos, y Rocío Huerta, directora general de Ganadería y Sanidad Animal, atendió a los medios en la entrada del Pabellón. Cuando estaba respondiendo a la última pregunta, una mujer de mediana edad, que estaba visitando el certamen con su familia, interrumpió la respuesta de la Alcaldesa al grito de: "¡Los Caballitos, los caballitos!", exclamó a modo de reproche por la ausencia del ferial. Mariví Monteserín, a pesar de la incomodidad de la situación, respondió con contundencia afirmando que "sin seguridad, no hay caballitos". Tras este pequeño incidente, todos los actos siguieron con normalidad y la presente edición del certamen de ganado quedó inaugurada.

No fue la única, ya que ayer, en el primer día con atracciones para los más pequeños, muchos eran los que añoraban a los feriantes. "No es normal que en las fiestas de Avilés hayamos tenido que esperar al domingo para que los niños puedan saltar en las colchonetas", reclama Asunción González, que llevaba días deseando "que mis nietos puedan reblincar y pasárselo bien, como se hace en todos lados". "Yo no sé lo que pasó, pero no es de recibo tener que estar así", destaca. Sus palabras las subscribe Antonio Cruz, que cree que desde el Ayuntamiento se tendría que haber hecho un esfuerzo para que los feriantes pudiesen instalar sus aparatos.

"Si todos hubiesen puesto de su parte no hubiese pasado esto, que no tiene sentido estar así. Estos días era una tristeza llegar a la Exposición y ver todo tan apagado", lamenta el avilesino, que no recuerda que haya pasado algo así. Eso sí, también tiene palabras de elogio para el consistorio. "Quiero darles un voto de confianza y ver si son capaces de solucionarlo. Por lo que he leído se trabaja para que haya actividades durante el martes y el miércoles, esperemos que sea verdad. Por lo menos lo del domingo y lunes parece que vale la pena", señala.

Más animado estuvo el cine en la calle, con la proyección de "Barbie" y la verbena nocturna con la macrodiscoteca "Extasis". "Cada vez que venimos a Asturias siempre está lleno, esperemos que en San Agustín sea así también", confiesan desde la agrupación, que antes de hacer parada en La Exposición tuvieron una actuación en las fiestas de Contrueces. Su show se basa en un gran juego de luces y paneles, todo ello acompañado de cuatro bailarinas y dos saxofonistas que dieron el do de pecho durante tres horas y media. "Es nuestra primera vez en Avilés y queremos que sea un éxito", avanzaban al inicio de la noche.

