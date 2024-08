"Sería un sueño llegar a jugar contra el Barcelona en el Trofeo ‘San Agustín’"

Aunque la pasada temporada estuvo marcada por la tragedia en el deporte avilesino, con varios de sus equipos consumando el descenso de categoría y otros rozando el abismo, hubo un conjunto que tuvo un año soñado. El Avilés Femenino consiguió su ansiado ascenso a Segunda Federación tras una campaña prácticamente impoluta, en la que las blanquiazules tan solo sufrieron dos tropiezos en los últimos compases. Finalmente, ante el filial del Oviedo, en La Toba, consiguieron su gran hazaña, con una celebración que estuvo pasada por agua. Una de las integrantes de aquella plantilla, que seguirá este curso defendiendo el escudo avilesino, es Carmen Peñalver, "Coche". La extremo avilesino ya se está preparando para un año muy ilusionante, pero antes de saltar a los terrenos de juego tiene un pequeño hueco para poder disfrutar de San Agustín.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–Yo creo que la mejor para animar y hacer que una fiesta salte es "Tekila". Son los que mejor lo hacen.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro? ¿Descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

–Hombre, hay que salir un poco de noche para ver las orquestas, pero sin pasarse ni nada. Solo para cantar, bailar y poder ver el espectáculo que montan.

–Para pasar el calor, ¿gin tonic, sidra o...?

–Agua, agua, que ahora estamos en pretemporada y es lo único que bebemos.

–¿Cuál es el mejor ejercicio para la resaca festiva?

–Intentar dormir lo máximo posible y, cuando te recuperas, salir a echar una pachanga con los amigos.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

–La noche de los fuegos creo que es la más especial de todas. Todos nos juntamos para verlos, es como la cita en la que hay que estar sí o sí si eres avilesino.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Echo en falta al Grupo Beatriz. Llevo todo el verano con ganas de verles y espera que viniesen a Avilés, pero no he tenido suerte. Tendré que seguir esperando

–La mejor copla o coplas entona para salir de fiesta…

–No tengo una canción marcada, me muevo por lo que vaya sonando en cada momento. Ahora sí que es verdad que estoy cantando mucho "La Morocha", de Luck Ra, pero es según me dé el día.

–¿El gol de su vida?

–No te sé decir exactamente en qué fecha fue, porque lo anoté hace ocho o nueve años. Fue en un partido con el Femiastur, en una semifinal de la Copa Federación, que nos sirvió para pasar a la final. Ese no se me va a olvidar en la vida.

–Este año no se celebra el Trofeo "San Agustín" de fútbol, pero, si tuviese que escoger un rival ideal, ¿cuál sería?

–Si me dejas escoger a cualquier equipo del mundo lo tengo clarísimo, el Barcelona. Sería un sueño jugar ante nombres como los de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí.

–Cambiando de tercio, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

–A mí el sitio que más me gusta para salir es por donde el Ayuntamiento, aunque este año creo que no hacen nada allí. Me parece el mejor de toda la ciudad.

–Para terminar, ¿en qué fiesta se siente más cómoda: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–En El Bollo, no tengo dudas. Es la mejor fiesta de todo Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo