Avilés despide entre lágrimas a Antonio Medina, "Picha": "Era una persona buena"

Avilés despidió ayer a "una persona buena", como definió el párroco de San Nicolás de Bari, Alfonso López Menéndez, a Antonio Medina Mayas, fallecido este sábado a los 69 años. El cuerpo de Medina Mayas, conocido por sus amigos por "Picha" y un gran aficionado a la pesca, apareció en la playa de San Juan de Nieva este sábado. Ayer numerosos personas se reunieron en la iglesia de la villa para arropar a una familia desarmada por el dolor.

López Menéndez ofreció palabras de aliento: "Antonio no se va, se queda en el corazón. Hay que aprender a vivir de forma diferente, pero se le puede seguir diciendo te quiero", dijo. En el templo, amigos de la infancia de "Picha", compañeros de su afición pesquera y familiares que recibieron incontables muestras de cariño desde que el coche fúnebre hizo acto de presencia ante la iglesia de San Nicolás de Bari, con San Agustín estos días en el altar.

El cuerpo de Antonio Medina Mayas fue hallado por los socorristas de la playa de San Juan (Castrillón). El hombre, un habitual de la zona de San Balandrán, era propietario de una de las casetas del Puerto que le servían para guardar los enseres de pesca. "Era un gran aficionado y el sábado había ido a pescar", recordaron en Laviana. "Aunque no es vecino de la parroquia estaba todos los días por allí", apuntaron.

Ayer el párroco Alfonso López hizo lo posible por transmitir desde el púlpito esa paz que busca aminorar el dolor y las preguntas. "No estáis solos", recordó el sacerdote de San Nicolás de Bari a una familia visiblemente rota por el dolor. A los mismos les ofreció palabras que se atribuyen a apóstol San Pablo: "El amor no pasa nunca". Luego sonó "La muerte no es el final" y esa Salve que acompaña a los hombres de la mar. Antonio Medina Mayas fue luego incinerado en el tanatorio de Avilés.