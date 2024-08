Borja y Telva, savia nueva para la ganadería

La presencia de jóvenes criadores era notable en la feria ganadera de San Agustín, dónde ayer triunfó el concurso dedicado a la oveja xalda y otros dos al arrastre, tanto de poni asturcón, como de caballo común. En el primero dedicado a las ovejas xaldas, Borja Martínez, un joven de 28 años se llevaba entre lágrimas de emoción, el primer premio en una de las clasificaciones. Lleva diez años involucrado en este tipo de certámenes y no ha querido perderse la segunda edición de este concurso. "Me parece estupendo que se traslade este oficio entre las nuevas generaciones porque si los jóvenes no tiramos con ello, se acaba", comenta el joven ganadero. También alude a que "cada vez hay más gente joven en la Asociación e Criadores de Oveja Xalda (ACOXA) y esto, aporta más visibilidad al oficio". Con estas palabras, se mostraba de acuerdo Manuel Pravia, presidente de ACOXA, quién contaba que "cada vez se forman más criadores en los cursos que impartimos". Reflejo de ello, fue la participación en el jurado de Telva García, quién con tan solo 19 años, acompañaba a Pravia en la inspección morfológica de las ovejas participantes.

Por la izquierda, concursantes de arrastre de caballos y la exhibición con asturcones.| Luisma Murias

También hubo hueco para las jóvenes participantes en los concursos de arrastre, Paula García (21 años) y Aitana Concheso (15 años). En las pruebas, a diferencia de las ovejas que era tan solo exhibición, los caballos tenían que dar el máximo de vueltas posibles en tres minutos y arrastrando bidones que pesaran lo mismo que el animal. En el desarrollo de la actividad, los criadores no podían establecer mayor contacto que con la cuerda de guía y tampoco podían correr, solo a paso de marcha. Paula García, lleva desde los 11 años concursando y le parece muy importante dar visibilidad a las razas autóctonas y apuntaba a que "desgraciadamente se conocen muy poco". También aseguraba que estos festivales son clave tanto para aprender, como para que vean que los jóvenes toman las riendas. "Es necesario que los más noveles nos involucremos en lo que mantienen nuestros padres, abuelos y vecinos, ya que necesitan un relevo como en todas partes", afirmaba la joven concursante, quién estudia Veterinaria.

Borja y Telva, savia nueva para la ganadería

Por otro lado, Aitana Concheso, lleva acudiendo desde que nació con sus padres a la feria ganadera. "Desde los 10 me atreví con el arrastre y me parece la mejor forma de dar a conocer a los asturcones", cuenta. Está encantada con que su generación se involucre con la ganadería y apunta que Avilés es un perfecto lugar de encuentro. "Al fin de al cabo, al venir tantos años hacemos peña entre gente de todos sitios y estamos muy unidos", señalaba la joven. Además, tanto la Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA) como ACOXA acogieron cursos de formación de jueces en las distintas especialidades ganaderas. "Yo estuve haciendo uno este año en la feria y me pareció buena iniciativa, ya que podía apuntarse gente fuera de las asociaciones", explicaba Paula García, quién espera que la feria continúe muchos años más y mejor cada edición que pase.

Borja y Telva, savia nueva para la ganadería

Suscríbete para seguir leyendo