'Lo más icónico de San Agustín son los caballitos, no entiendo que no estén'

Mientras prepara un coctel para una clienta más que especial, Paula Roque no pierde la sonrisa. La hostelera, dueña de "Roque-art & drinks", lamenta que el Ayuntamiento se haya olvidado de su barrio, Sabugo, a la hora de programar las actividades de San Agustín, además de cargarse la que para ella es una de las imágenes más icónicas de las fiestas, La Exposición y sus caballitos, pero aun así mantiene el optimismo. Con la bebida ya preparada, le sirve a su nueva clienta, Eugenia Martínez Vallejo, que espera sedienta –y pétrea– a la puerta del bar.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–Yo me quedaría con las canciones de Rafaella Carrá. España es un país que preserva mucho la memoria musical histórica. Da igual de que generación seas, sus temas llegan a todas las personas. Es una de las artistas más emblemáticas para unas fiestas.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro? ¿Descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

–El vermú torero, que consiste enganchar la hora del vermú con la noche, sin pasar por casa.

–Para pasar el calor, ¿gin tonic, sidra o…?

–Lo mejor es sentarse en la terraza y tomarse un gin tonic con los amigos, tranquilamente. Y es muy necesario un pulverizador de agua, para no sudar demasiado.

–¿Cuál es el mejor ejercicio para la resaca festiva?

–Levantamiento de vaso con agua.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cual sería?

–La plaza de La Exposición con el trenecito y los caballitos. No entiendo como este año no han permitido que estén, es una de las cosas que más ambiente da a la ciudad. Es de lo más icónico de San Agustín.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Rodrigo Cuevas. Es el artista que ha llevado a la música asturiana a otro nivel. Su mezcla entre tradición y el espíritu moderno ha hecho que haya llegado a muchísimos rincones. Sería un concierto muy top.

–La mejor copla o coplas entona para salir de fiesta…

–(Se queda un rato pensando) Pues no me puedo quedar con una canción sola. Se me ocurren un montón y me quedaría con un millón de artistas y canciones, pero si me pides una sola no se que decirte. Soy una gran fanática de la música.

–¿El gol de su vida?

–Conseguir afincar mis raíces en un sitio como Avilés. Siempre quise conseguir asentarme más de dos años en un sitio y, tras muchos cambios, aquí lo he conseguido. No han sido seguidos, pero ya llevo doce años aquí, desde que tuve a mis hijos.

–Cambiando de tercio, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

–Sabugo. Este año no ha habido ninguna actividad aquí y se ha echado mucho de menos, deberían traer la fiesta aquí. Este es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad y ha quedado un poco apartado de todo. San Agustín debería estar presente en todos los barrios.

–¿En qué fiesta se siente más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–En el Antroxu. Yo soy de disfrazarme y algo que me llama la atención de los carnavales es que, da igual el país que sea, ves como la gente se libera. Las calles son todo alegría. Los carnavales son la fiesta más democrática que existe, da libertad a todo el mundo y todos son libres.

