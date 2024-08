Halloween se adelanta a agosto en Corvera y llena de visitas los Jardines de Molleda

Los Jardines de Molleda, en Corvera, ya están preparados para Halloween. Miguel Busto dedicó el último mes a ponerlo todo a punto para empezar a recibir visitas a partir de este viernes. Viendo el éxito que tuvo esta terrorífica decoración el año pasado, decidió dejar más tiempo para que todo aquel que quiera pueda verla. "Si te digo la verdad, no tengo claro en qué época viene más gente. A los niños les gusta mucho la Navidad, pero toda esta decoración de Halloween les encanta también", comentó Miguel Busto, artífice de todas estas decoraciones.

Las reservas ya están en marcha, de hecho, para este viernes ya tiene 45 personas confirmadas y espera recibir más llamadas durante la semana pidiendo un hueco. "Ahora hay muchas horas de luz y tengo que hacer las visitas a las 21.00 horas, no tendría sentido visitar el decorado de Halloween en pleno día, esto no es como cuando vienen a ver el jardín. Cuando empiece a hacerse de noche más pronto, tengo más hueco para hacer reservas porque puedo dividir varios turnos", explica Busto, aclarando los horarios. Para estas primeras semanas espera recibir una sesenta personas por semana, aproximadamente, pero, conforme se vaya acercando el 31 de octubre, aumentan notablemente, llegando al centenar de personas cada semana. Cabe destacar, que todas las visitas son gratuitas, el único requisito es reservar con cierto tiempo, para poder organizarlo todo.

Este nuevo escenario que ha creado tiene más de diez mil luces preparadas para darle la ambientación adecuada a la finca de sus abuelos. Durante las visitas la iluminación será baja y en tonos propios de la noche, para ambientar todo al máximo. En el recorrido se pueden ver más de veinte variedades de calabazas que la familia cosecha en la huerta, un esqueleto con guadaña, una bruja y una infinidad de herramientas relacionadas con el cine de terror, como serruchos, cadenas o hachas.

Miguel Busto lo tiene todo pensado. Este año ha invertido en cambiar toda la iluminación para poder controlar los colores que reproducen esos miles de pequeñas bombillas. De esta manera, la transformación de Halloween a Navidad será mucho más sencilla. "Con este sistema solo tendré que hacer pequeños ajustes, no hará falta desmontarlo todo. El montaje de Navidad me llevará menos tiempo y podré abrir las visitas a mediados de noviembre para tener tiempo de sobra", afirmó el joven.

Su cabeza está trabajando constantemente y ya tiene algún plan en la cabeza que no ha concretado del todo, él mismo afirma que "improviso mucho para hacer estas cosas, si se me ocurre algo que me parece buena idea, pienso como poder llevarlo a cabo con los medios que tenemos aquí. No obstante, siempre intento que toda la decoración esté relacionada con las plantas", sentencia.

