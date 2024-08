Marisa Valle Roso emociona en el Niemeyer y canta a "güelito Agustín": "Tenía ganes de volver"

Marisa Valle Roso es "Consciente" en "Lo fugaz", parafraseando así los dos títulos de sus trabajos discográficos. "Consciente" porque ayer abrió el primero de los dos grandes conciertos de San Agustín en la plaza del Niemeyer y "fugaz" porque el tiempo parecía no haber pasado con esa imponente voz proyectada desde lo alto del escenario.

Arrancó el concierto con "Tonada", que empieza: "más que polvo y arena que lleva el aire". "Tenía ganes de volver a Avilés", se presentó sobre el escenario. Y abundó: "Es un concierto dedicado a mi güelito Agustín que se fue hace unos días. Estos aplausos son para él", dijo. E, inmediatamente, el público respondió.

En el tercer tema, "la planta 14", versión de Víctor Manuel, ya sin guitarra, ya tenía al público entregado. Después, con su voz impresionante, cogió la guitarra para canta por Chavela Vargas, "Macorina", que escribió el asturiano Alfonso Camín.

Público durante el concierto / Luisma Murias

Valle Roso tiene el don de haber renovado la música tradicional asturiana, de explorar nuevos sonidos y de animar al público con su instrumento, la voz, con la que encandila y engancha al público, también al avilesino. Hubo en su concierto de ayer también un tema contra la violencia de género. De su potente chorro de voz también salió un homenaje a los fallecidos en la fosa de Parasimón.

Con marcada raíz asturiana, Marisa Valle Roso llenó ayer la explanada del centro cultural, la plaza abierta al mundo que el arquitecto brasileño Óscar Niemeyer diseñó para Avilés. Fueron cerca de un millar de personas. No era la primera vez que la vocalista langreana conquistaba a los avilesinos. Poco antes de la pandemia que puso todo patas arriba, Marisa Valle Roso colgó el cartel de no hay billetes en el teatro Palacio Valdés. Ese concierto le marcó no solo en lo musical sino que también fue el último que dio antes de aquel confinamiento domiciliario de 2020. Superados aquellos avatares, la artista langreana continuó explorando nuevos sonidos y composiciones que le han servido para darle una vuelta de tuerca a la tradición asturiana.

