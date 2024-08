La polémica sobre San Agustín no cesa: 'Ni con Avilés llena son capaces de hacerla brillar', carga la oposición

Afloran las críticas por las fiestas de San Agustín. Esta vez desde las filas de la oposición. Tras unos días marcados por la polémica de los caballitos, con los vecinos reclamando la falta de atracciones para los niños y de ambiente en la plaza de La Exposición, tanto el PP como Vox no han dudado en cargar contra el equipo de gobierno y Sara Retuerto, edil de Festejos. "No son capaces de hacer brillar la ciudad ni cuando está llena", sostiene Esther Llamazares, mientras que Arancha Martínez Riola destaca la "incompetencia" de la edil.

Llamazares, portavoz del PP, recordó que Retuerto aseguró el año pasado "que las verdaderas fiestas serían estas". "Ha quedado claro que sus no cambios y esta administración paralela que codo con codo han construido con el PSOE no la dejan en buen lugar, ni a ella, ni al equipo de gobierno en su conjunto", señala la pupular, que califica como "acumulación de despropósitos de difícil justificación" lo ocurrido en estos últimos días. "Lo tratarán de tapar cargando la responsabilidad a quien se les ponga a tiro, pero la realidad es que este es un gobierno desgastado, carente de ideas y tan triste, que ni aun cuando la ciudad está llena de visitantes, son capaces de hacerla brillar", sentencia.

"No entendemos la falta de flexibilidad en el horario de carga y descarga para facilitar el montaje de las atracciones en La Exposición y que los feriantes no pudieran hacerlo con el tiempo necesario para instalar todos sus equipos", denuncia Riola, portavoz de Vox, que destaca que la incompetencia de Retuerto ha sido la culpable de todo lo que ha ocurrido. "Con el paso de los días la concejala no sabe salir del embrollo y reclama una unidad especializada para facilitar los trámites a los organizadores de eventos. Antes esgrimió que lo ocurrido fue por "errores de coordinación entre los distintos departamentos municipales" y que "se ha hecho como siempre y entiendo que no ha fallado nada", cuenta Riola, que añade que la Alcaldesa "culpabiliza a los feriantes por tardar en presentar la documentación". "¿En qué quedamos? Faltaban papeles, faltaba coordinación, o quizá les falte a ustedes eficacia en la gestión", se pregunta. Además, la líder de Vox en Avilés también recordó que el año pasado la edil también estuvo en el foco de la crítica.

La noche de lo fuegos, cn guiños al Niemeyer

La empresa Pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea, promete una vistosa Noche de los Fuegos de San Agustín con un espectáculo de luz y sonido que tendrá, según fuentes municipales, unos "impactantes" arranque y final, que no se quieren desvelar porque "será una sorpresa". El misterio se desvela a partir de las 12 de esta noche. El espectáculo ha sido diseñado teniendo en cuenta las características de la ría de Avilés y su entorno, lo que permite combinar efectos de fuego aéreo, terrestre y acuático. Todo para disfrutar sin interrupción de 1.045 segundos de espectáculo de luz y sonido (unos 17 minutos) que se prometen "llenos de emoción".

En total, se lanzarán al cielo 1.325 artificios pirotécnicos, estructurados en 512 secuencias. Habrá, como novedad, referencias a iconos locales como el Centro Niemeyer o la bandera de Avilés. Además, el público podrá ver otros efectos pirotécnicos como torbellinos de plata, campanillas, medusas, huevos de dragón y palmeras hasta en 15 colores diferentes, entre otros. Debido al lanzamiento de los fuegos, la circulación de vehículos quedará prohibida a partir de las 23.15 horas y durante toda la exhibición en la calle de El Muelle en su integridad y en la avenida de los Telares en el tramo comprendido entre las glorietas de los Oficios y la estación de autobuses.

Igualmente quedará cortada la avenida Conde de Guadalhorce entre la travesía de Demetria Suárez y el acceso al puente Azud. Para garantizar la seguridad de las personas, los accesos peatonales al Niemeyer quedarán establecidos a través del puente San Sebastián, la pasarela peatonal desde el muelle deportivo y la entrada a través de la carretera AS-238.

La pasarela La Grapa solo admitirá flujo de personas en sentido al centro cultural y la pasarela peatonal del muelle deportivo se cerrará minutos antes del inicio del espectáculo pirotécnico para evitar la permanencia de público en la misma.

Hinchables gratuitos, solución del Ayuntamiento a la falta de feriantes

Cuatro hinchables, un concierto para el día de San Agustín y juegos de mesa. Esa ha sido la solución del Ayuntamiento tras la crisis de los feriantes. El Consistorio alargará hasta el próximo miércoles las atracciones que hay en la exposición en horario de 17.00 a 21.00 horas. Las atracciones son un tobogán acuático, el Zampa Rana, y el Barco Pirata, para los mayores, y un castillo Disney para niños a partir de los dos años.

Además, hoy, adolescentes a partir de los 12 años podrán divertirse jugando al Cluedo. Cada participante interpretará un papel por lo que uno será el asesino mientras el resto tratará de descubrir el misterio del crimen. Cada partida durará unos 50 minutos y habrá dos pases, a las 19 y a las 20 horas. Mañana, miércoles, a las 13.00 horas, se celebrará el vermú en la Pista de la Exposición con la actuación de "Leather Boys".

