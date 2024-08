"Si se quiere salvaguardar el patrimonio se tiene que mantener con un uso, no se puede dejar intocable"

Juan Pablo Rodríguez Frade, nacido en 1957, estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ayer participó en un nuevo curso de La Granda. Habló de la renovación de museos en edificios históricos. Entre las obras más famosas del equipo que lidera Frade se encuentran el Museo Arqueológico Nacional de España, la Casa de la Arquitectura en Madrid y el nuevo Museo de Artes Islámicas en Fez, Marruecos. Frade Arquitectos suma numerosos premios a la excelencia en el diseño, incluido el Premio Nacional de Renovación y Conservación del Patrimonio por el Museo de la Alhambra.

–¿Qué ha supuesto para su estudio la renovación del Museo Arqueológico Nacional o el Museo de la Alhambra en el palacio de Carlos V?

–Son dos trabajos que hicimos hace ya tiempo, pero que han significado un hito para nuestro estudio. Hemos progresado en otro tipo de tipologías, pero nuestro proyecto es la renovación de edificios muy protegidos para su uso como museos.

–¿A qué dificultades se enfrentan como arquitectos cuando asumen un proyecto de estas características?

–Debemos zambullirnos en la historia, ser muy humildes y respetar el edificio pero también actualizarlo con la nueva normativa, el nuevo código técnico, accesibilidad, instalaciones... Y eso siempre supone un sacrificio para el edificio. Pero si se quiere salvaguardar la arquitectura, el patrimonio se tiene que mantener con un uso, no se puede dejar intocable.

–Cada vez más, y sin salir de Avilés hay ejemplos, se apuesta por dar uso hotelero a edificios históricos. ¿Qué opina?

–Si la tipología del edificio que se restaura encaja, fenomenal. Pero un uso hotelero tiene muchos condicionantes de habitación-ventana, habitación-ventana, habitación-ventana. Muchas veces eso no es posible y exige tanto sacrificio que luego no se puede volver atrás, y te has quedado sin edificio. En Madrid también se han rehabilitado muchos edificios potentes, el último el "Four Seasons", con uso hotelero por ejemplo, junto a la Puerta del Sol, y ha funcionado bien.

–A veces nos quedamos con la fachada, ¿pero qué importancia tienen los interiores en este tipo de edificios protegidos?

–Lo que no se puede es dejar las fachadas como un elemento independiente del contenido. Hay que respetar esa tipología de muros interiores. Hay aspectos que se pueden actualizar pero otros no, sufrirían de forma irreversible, pero hay que estudiar cada caso en concreto.

–Patrimonio es como el "coco" para los empresarios que desean intervenir en edificios o palacetes. ¿Hay un exceso de celo en la protección del patrimonio?

–Eso ocurre aquí en Asturias, en Madrid y en todos lados. Cuando se tiene que pasar un proyecto por Patrimonio es como encontrarte con el enemigo porque no dejan tocar cosas y dices: si hay unos peldaños y tengo que cumplir la norma de accesibilidad tendré que poner una plataforma, una rampa o un ascensor y no te dejan hacerlo. Al empresario le echa atrás. Pero la administración, si tiene sentido común, que casi siempre lo tiene, hace bien por velar por el interés común.

–¿Qué le parecen las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, en la calle Santa Ana, a la vera de la Catedral?

–Me presenté a ese concurso y lo conozco bien. Creo que es una buena intervención, bien solucionada. Pero desde el punto de vista que hablábamos se han respetado solo las fachadas y el interior no, y eso puede ser cuestionable aunque el resultado es muy bueno porque es un museo soberbio. Pero claro: no sé si el punto de partida de decidir que estuviera ahí es el adecuado. El arquitecto lo solucionó muy bien. Una vez que se decide que ese es el sitio, la solución es muy buena.

–En Note-Drame, por ejemplo, las nuevas tecnologías digitales son un aliado en la conservación del patrimonio histórico. ¿Usted ya trabaja con Inteligencia Artificial, por ejemplo?

–No. Nosotros no utilizamos Inteligencia Artificial, tal vez en alguna memoria para redactarla. Los proyectos con IA, que ya se empieza a hacer poco más que apretando un botón, son faltos de vida. Eso tiene un recorrido larguísimo, pero hoy por hoy es solo curioso, poco poco más. Nosotros no lo utilizamos, cero.

