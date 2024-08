Avilés exhibe a la élite canina del pastoreo

Un pastor es, literalmente, la persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre. Pero ese guardián también puede ser canino. Las actividades no cesan en el ferial de San Agustín y ayer brilló en el pabellón de La Magdalena una exhibición de guía de perros con ovejas y ocas. En el terreno, cuatro participantes demostraron las habilidades de los canes y cómo cada día ayudan a mantener en orden al ganado. "El manejo de perros es la mejor manera para que el ganado esté tranquilo y no estresado", afirma Héctor Fernández, ganadero participante en la exhibición. Para mostrar sus habilidades contaron con cuatro perros adultos y dos cachorros de la raza border collie. Esta variedad de edad, según este ganadero "es ideal para que la gente vea el trabajo que hay con los animales desde temprana edad".

En cuanto al entrenamiento de los canes, para Fernández lo primordial es que el cachorro tenga, sobre todo, ganas. "Lo necesario es que el cachorro tenga afición, sino no se puede hacer nada", comenta el ganadero. También explicaba otros aspectos clave como puede ser que el perro tenga una buena línea genética porque según él, "esta disciplina no es algo que se pueda enseñar como otros métodos de cría". En este sistema de guía de ganado, no hay disciplina impartida como tal a los animales, sino que intentan manejar "un instinto que el perro tiene que tener".

En la exhibición de ayer, el público pudo ver cómo los ganaderos, mediante órdenes concretas, hacían que los perros guiaran a un puñado de ovejas a la izquierda o a la derecha, a través de puertas y también en línea recta. Esta última dirección aunque parezca sencilla, es de las más necesarias para meter a los rebaños en camiones o para evitar invadir pastos ajenos.

Los niños observan las ocas en la exhibición. | Luisma Murias

En cuanto a la visibilidad de este tipo de práctica con perros, Héctor Fernández opina que la feria de San Agustín es una buena ocasión para impulsar el uso de estos animales como guías. "Está empezando a verse poco a poco lo que un perro puede hacer en una explotación ganadera y, además, en el norte no hay tanta cultura de perros ganaderos", explica Héctor Fernández, quien añade que "poco a poco se está viendo su gran uso". David Rivas, ganadero y participante en esta exhibición, coincide en que es necesario enseñar cómo trabajan con sus animales. "Me parece muy bien que se hagan este tipo de exhibiciones para que la gente conozca algo más", comenta.

En cuanto al tema de los prejuicios acerca de posibles daños causados por los canes al ganado, David Rivas traslada su satisfacción de que se enseñe que esta convivencia entre especies no genera ningún problema al ganado y que, los perros guían sin demasiado acercamiento, salvo en pocas excepciones. "Esta ocasión sirve para que las personas vean cómo se trabaja y que se trata bien a los animales, que no muerden a las ovejas ni a los patos", comenta Rivas. Este ganadero que ya lleva cinco años utilizando a perros para guiar, en su caso, sobre todo a vacas, y certifica que sin duda esta práctica es un adelanto.

Igualmente, los participantes quisieron dejar constancia del empeño en tener a los animales en las mejores condiciones posibles y con una vida digna. "La gente tiende a pensar que podemos maltratar a los animales, pero somos los que más miramos por ellos, al final son nuestros", explica David Rivas. Aunque sea la primera vez de este tipo de exhibiciones, desde el lado de los ganaderos, se espera que esta cita se convierta en obligatoria para futuras ediciones.

