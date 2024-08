"Genera esperanza", exponen los juristas ante los diez años de Felipe VI en el trono

Felipe VI cumplió en junio diez años como monarca, una década marcada por la polarización política, la regeneración de la Corona y la proyección de la Princesa Leonor como heredera al trono. De su trayectoria como jefe de Estado hablaron ayer en Avilés, en los Cursos de La Granda, juristas y expertos en este periodo de la historia reciente de España. El sentir común: "El Rey Felipe VI es garantía de continuidad y genera esperanza", como dijo Adolfo Menéndez, secretario general de la Fundación Princesa de Asturias. "Creo que ha hecho lo que tenía que hacer dentro del marco constitucional y muy bien, porque ha seguido el camino de sus convicciones", recalcó el catedrático emérito de Derecho Constitucional. Citó Menéndez: "Ha cumplido con creces al encarnar una monarquía renovada para un tiempo nuevo o con el principio castrense de mandar es servir".

El experto abrió la primera mesa redonda tras la inauguración oficial del curso por parte del director de estos encuentros estivales, Benigno Pendás. Tomó luego la palabra el abogado Alberto Dorrego de Carlos, quien analizó los "notables cambios políticos" ocurridos en los últimos diez años, desde que Felipe VI ascendió al trono tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Ofreció algunos datos: durante el reinado de Felipe VI ha habido tantas legislaturas como cabrían en 24 años. Otro: el Monarca, precisó, realizó tantas rondas de consulta en una década como su padre en 39 años de reinado.

Habló Dorrego de Carlos de cambios, algunos en el ámbito parlamentario, de la "irrupción del populismo de España" y de la rotura de grandes consensos durante estos diez primeros años de Felipe VI como jefe de Estado. Y valoró el experto "la capacidad del Rey de apelar directamente a los ciudadanos". A su juicio, la "pieza maestra" del Rey es el discurso que pronunció el Monarca el 3 de octubre de 2017 y dirigido a la sociedad española e instituciones tras el referéndum por la independencia de Cataluña.

Participó también en el curso titulado "Diez años de reinado de Felipe VI" el director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, Pablo González-Pola de la Granja, que consideró que el Rey "es un gran profesional y un gran patriotra" y apuntó que la clase política "podría tomar ejemplo de él". De la Granja centró su intervención en la faceta militar de Felipe VI. "Creo que se ha adaptado perfectamente al mundo militar como ha hecho su padre. Pese a que la constitución le dice que es el jefe de las Fuerzas Armadas, creo que está haciendo una labor ejemplar como el primer soldado de la nación y que es un ejemplo de abnegación, sacrificio...", abundó el especialista.

Participó asimismo en el curso monográfico el asturiano Francisco J. Llera, catedrático emérito de la Universidad del País Vasco, donde fundó y dirigió el Euskobarómetro. A su entender, el reinado de Felipe VI ha seguido una línea de sucesión, de continuidad. "Pero se inicia en una situación excepcional desde el punto de vista de cómo se padre tuvo que abdicar y de fatiga institucional importante", agregó. "La democracia española estaba en una seria crisis a la que no ayudaban los últimos años de reinado de Juan Carlos y los escándalos que le acompañaban. Le tocó la sucesión en un momento complicado", señaló el catedrático, quien presentó en La Granda los resultados de un informe que firma al alimón con José María León Ranero y que lleva por título "La juventud española dialoga sobre la monarquía" (Remco, Red de Estudio de las Monarquías Contemporáneas, 2024).

Estuvo en la mesa redonda convocada por Benigno Pendás el académico español Sergio López-Ros, actualmente vicerrector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Fue muy claro al hacer balance de los diez años de reinado de Felipe VI: "Don Felipe es un rey sólido en una España líquida. En una España inestable da un faro de luz, referente moral y estabilidad parlamentaria, social y económica que todos necesitamos para el bien común. Un excelente monarca".

Receso por festivo

Hoy, día de San Agustín, los Cursos de La Granda tomarán un receso. Pero continuarán este jueves con un nuevo seminario que lleva por título "La naturaleza humana y los orígenes de los abusos". Intervendrán el filósofo Miguel García-Baró, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y la teóloga Cristina Inogés Sanz.

La despedida de los Cursos, que correrá a cargo de Elena Rodríguez Díaz y se centrará en los libros y el poder político en la antigüedad, también se desarrollará en el salón de actos del palacio de La Granda. El colofón de esta edición de los seminarios será la entrega de la medalla de oro de los Cursos de La Granda a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero Permanente del Consejo de Estado desde 2009.

La juventud valora la personalidad del Rey y su proyección internacional

"La juventud española dialoga sobre la monarquía" es el título del informe que firman Francisco J. Llera Ramo y José María León Ranero, catedrático y doctor en Ciencia Política, respectivamente, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El objetivo del trabajo: "Analizar las percepciones, discursos, valoraciones y expectativas de esta parte de la sociedad española en torno a la trayectoria e imagen de la monarquía española en el momento de la consolidación del reinado de Felipe VI", que el 19 de junio ha cumplido diez años.

En el trabajo colaboraron jóvenes nacidos entre 1993 y 2005, unos que ya habían alcanzado la mayoría de edad en los últimos años del reinado de Juan Carlos I, viviendo como adultos la abdicación de la Corona, y los más jóvenes de la generación de la Princesa Leonor, que se han hecho mayores en los comienzos del reinado de Felipe VI". Las principales conclusiones: "Los chavales valoran la personalidad del Rey.

La institución la ven distante y excesivamente neutra y formal, pero la personalidad del Rey la valoran positivamente", dijo ayer el profesor Llera Ramo, quien destacó que los jóvenes valoran también "la seriedad, responsabilidad, formación, papel internacional, prudencia, moderación y pragmatismo de Felipe VI". Hay pocas dudas, de acuerdo al estudio, sobre el papel positivo de la reina Letizia "para la popularización de la Corona, por su origen social, su cercanía a la sociedad y su capacidad de comunicación". En cuanto a la Princesa Leonor, según el informe de Llera y Ramo, se dibuja un calidoscopio de argumentos básicamente positivos: "una mujer joven con un importante recorrido formativo, con buena imagen, laboriosa, seria y con personalidad para un papel duro y complicado".

"El balance es positivo y las expectativas más positivas", recalcó el catedrático emérito de la UPV. A modo de conclusión, el informe señala: "Para las generaciones jóvenes nuestra monarquía tiene mucho pasado, no suficientemente conocido y valorado, un sólido presente, que necesita tiempo y mayor visibilidad y, sobre todo, un futuro que requiere cambios para que cuente con una mayor adhesión".

Llera: "El asturiano es mi lengua materna, está viva entre la mayoría de asturianos"

El catedrático emérito de la Universidad del País Vasco Francisco Llera Ramo salió ayer en defensa de la oficialidad de la lengua asturiana: "Cada uno que diga lo que quiera. El asturiano es mi lengua materna, es una lengua viva para la mayoría de los asturianos. Otra cosa es que no se utilice. Pero tenemos derecho a que se nos reconozca y se proteja como Dios manda", dijo.

Y agregó: "El que no la quiera usar que no la use, el que no la quiera escuchar que no la escuche. ¿Cómo hacen en Galicia o en Euskadi, salen corriendo? ¿Somos menos que los demás? Me niego".

