"Me gustaría ver a ‘Europe’ en Avilés, ¿no fueron a la boda de Sergio Ramos?"

Luismi Díaz es un rockero avilesino. Lleva algo menos de la mitad de su vida subido a un escenario con su grupo de siempre, "Leather Boys", aunque también ha colaborado y colabora con otros proyectos musicales paralelos manteniendo a su flote su barco principal. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en una terraza de la plaza Pedro Menéndez y toma un café con leche y con hielo. Momentos antes se dejó retratar en el parque infantil subido a un columpio, algo más festivo que rockero, pero ante la ausencia de caballitos...

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–¿Banda sonora? Ya se sabe que voy a tirar por el rock, pondría música de grupos de aquí, de Avilés, que hay calidad de sobra.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro? ¿Descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

–Ya tenemos una edad (risas). Antes era la noche, ahora empiezas con el vermutín. Los "Leather" hacemos una gira de vermús este verano. Luego al final igual te lías y la entamas hasta que no sabes que hora... La luz del día también da energía.

–Para pasar el calor, ¿gin tonic, sidra, cerveza o…?

⁠–Cerveza, soy de los clásicos.

⁠–¿Tiene algún remedio para paliar la resaca festiva?

–Domir. No hay remedio, ¿a quién quieren engañar? Pasarlo mal y dormir todo el día es la única forma de llevarlo. Sales ahora y pasas dos días para recuperar.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

⁠–Hay muchas cosas. Avilés está desierto el resto del año, mola ver Avilés "petao". Ver las terrazas llenas mola.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

⁠–Me gustaría ver a "Europe". No son tan caros. Es un grupo que se puede traer. ¿No los llevó Sergio Ramos para su boda? Pues por qué no van a venir a Avilés. Sería la bomba verlos en mi ciudad. Con ese grupo descubrí la música, y lo va a petar.

–La mejor copla o coplas que entona para salir de fiesta…

⁠–Me flipa "Gun’s and Roses".

–Un tema.

–Pues, por ejemplo, "Sweet child of mine".

–Ya que hablamos de rock, ¿cuál es el punteo mejor de su vida?

–Cuando sales a cantar y ves a la gente disfrutar y cantar tus canciones, eso es lo máximo, es la mejor sensación que he experimentado. Me flipa estar con los amigos y estar de cachondeo pero ver al público responder ante algo que has hecho tú es increíble.

–Actúa este mediodía con "Leather Boys".

–Sí, en la pista de La Exposición a las 12.30 o 13.00 y haremos un conciertín hasta que la gente canse. Igual no van a comer.

–Cambiando de tercio, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

⁠–El teatro Palacio Valdés es brutal y la Factoría Cultural para bandas pequeñas está muy bien, también. No me gustan los eventos muy grandes, salvo para cantar yo (risas).

–Me refiero a espacios públicos, abiertos.

–Si fuera un concierto grande, la plaza del Niemeyer está muy bien.

–La última, ¿en qué fiesta se siente más cómoda: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–Para mí el Antroxu, aunque últimamente ya casi ni me disfrazo. Si hago un compendio a lo largo de mi vida, sin duda, mi fiesta de Avilés es el Antroxu.

Suscríbete para seguir leyendo