Los barquillos que endulzan el verano, así es la cuarta generación de una familia afamada por hacer dulces de melaza en Avilés

El sabor de los barquillos de Pelayo ha trascendido a diferentes generaciones, sobre todo de avilesinos pero también de muchos asturianos. Durante estos días de San Agustín las colas que se generan frente a los dos bombos rojos que acompañan siempre a Guillermo Pelayo son una buena prueba de ello. Son muchos los clientes que comentan que "merendar un barquillo de los de Pelayo es una forma muy sencilla para retroceder a la infancia".

Guillermo Pelayo, durante el proceso de elaboración de los barquillos. / Mara Villamuza

Después de un verano complicado, en el que no ha acompañado la meteorología hasta mediados de julio, festejos como los de San Agustín son muy positivos para la actividad del popular barquillero. "El verano ha sido atípico; perdimos mayo, junio y la mitad de julio. Agosto fue muy bueno en Salinas, había muchísima gente, casi no se podía aparcar en ningún lado. Espero que se alargue un poco el verano, como ya ocurrió el año pasado, para sacar provecho de esta recta final", comenta Guillermo Pelayo, cuarta generación de una familia que lleva más de un siglo dedicándose a la venta de castañas (en invierno) y barquillos.

Los barquillos, una vez realizados. / Mara Villamuza

Aunque no se vea, cada barquillo lleva detrás un proceso de elaboración que empieza a altas horas de la madrugada en el obrador familiar. "Empiezo haciendo la pasta y después la coloco sobre cuatro planchas que tengo en el obrador. Cuando salen del horno hay que recortarlos y untarlos con la melaza casera que llevan y les da su característico sabor", detalla Pelayo. "Por ejemplo, ayer estuve siete horas haciendo todo eso. Luego hay que sumar el tiempo que tardo en meterlo todo en los bombos y salir a vender", añade remarcando el mucho trabajo que conllevan sus dulces.

Y luego están las jornadas laborales, que son interminables, especialmente cuando hay muchas fiestas. Durante la temporada alta Guillermo Pelayo llega al obrador sobre las tres de la madrugada y hay días en los que llega a casa pasadas las diez de la noche. Cuando empieza con las castañas puede dormir más horas y no llega tan tarde a casa, pero no hay ningún momento del año en que deje de visitar el obrador para hacer barquillos. Entre estaciones, relata, casi no tiene tiempo para descansar. Porque en cuanto acabe la época de playas tendrá que empezar a contactar con los proveedores de castañas para ir organizándolo todo de cara a los "amagüestos". Si bien los barquillos son su vida –reconoce que "es algo que ha mamado desde muy pequeño"–, las castañas son una buena alternativa, aunque mucho más costosa. "Con los barquillos controlo la materia prima, pero cuando me pongo con las castañas tengo que buscar buenos proveedores. Algún año he tenido que tirar muchas porque estaban en mal estado. Prefiero perder algo de dinero que darle a la gente el producto dañado", explica Pelayo comentando la situación que se le presentará en el otoño. Y además ya tiene más compromisos ya que "desde hace unos años hay colegios y ayuntamientos que me llaman para celebrar las fiestas de amagüestu", explica muy contento sobre esa evolución positiva de su oficio.

Tristemente, todo parece indicar que esta tradición no va a llegar a más generaciones. Uno de los familiares que seguía en este oficio falleció hace unos meses y su hermano no puede continuar por problemas de salud. Además, Guillermo Pelayo no querría que sus hijos siguiesen por su camino, así que les animó a estudiar para buscarse un oficio diferente, lejos del obrador, sin madrugones. Actualmente sus hijos ya ejercen en la docencia y él está muy contento porque confiesa que "no quería más autónomos en mi casa".

