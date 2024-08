"El espectador tiene que ir al teatro a gozar, a disfrutar, a volar, no a reflexionar", dice Magüi Mira

Magüi Mira (Valencia, 1944) vuelve a Avilés. Lo hace, de nuevo, con un estreno nacional debajo del brazo: "Malditos tacones", lo último de Ignacio Amestoy, un clásico de la dramaturgia nacional. Mira atiende a LA NUEVA ESPAÑA en un paréntesis de los ensayos de la función, en uno de los vestíbulos del teatro Palacio Valdés, en Avilés, donde mañana viernes (20.00 horas) tiene previsto estrenar en España su penúltimo espectáculo, porque el de esta semana no va a ser el último. Tiene agenda para rato.

–Y eso que tengo ochenta años, ¿sabe?

–Cualquiera lo diría.

–Y tan activa.

–Lleva un montón dirigiendo.

–Empecé en el 2000.

–O sea, hace veinticuatro años.

–Sí. Me parece que son treinta y dos o treinta y tres producciones de primerísimo nivel.

–¿Y qué le pongo yo? ¿Actriz o directora?

–Tiene que poner actriz y directora porque todas estas direcciones han estado trufadas por intervenciones en cine, el televisión y en teatro. Como actriz lo último que he grabado ha sido la serie "Atasco", con Rodrigo Sopeña, que sabe que es de aquí, de Asturias.

–La hizo hace nada.

–Hace nada.

–O sea, que no ha dejado de ser actriz, que es a lo que iba.

–La "Molly Bloom" la hice aquí, en Avilés, hace un par de años.

–Y un Mamet.

–"La culpa" hace cuatro. Y he hecho la última película de Elvira Lindo también hace nada. Y con Jaume Balagueró hice "Venus" hace tres años. O sea, que yo voy haciendo. Me ofrecen, afortunadamente, participar en muchos proyectos. Me interesan mucho algunos, aunque no los puedo hacer todos... como actriz sigo aprendiendo; son directores diferentes, compañías distintas y eso me retroalimenta a la hora de dirigir.

–Hace unos meses que le ofrecieron "Malditos tacones". ¿Qué fue lo que terminó por seducir del montaje?

–Me sedujo, sobre todo, porque es muy dura, muy cruda. Es una tragedia contemporánea, como digo yo. Y me sedujo que confirmaba algo que siempre había pensado: que hasta lo más feo tiene belleza. Eso fue mi reto.

–Explíquemelo.

–La belleza se puede encontrar en una bolsa de basura azul en un amanecer delante de una pared de ladrillos rotos. A veces lo más feo también puede ser bello.

–Tenemos a Luisa Martín y Olivia Molina.

–Me ha preguntado por el texto. El texto es duro, feo –feo lo que cuenta– porque el texto es inteligentísimo, pero lo que cuenta es feo, pero yo pensé que desde la basura se puede crear belleza.

–Dos mujeres en lucha.

–Sí. El choque está en que son dos mujeres que tienen poder y lo utilizan cada una a su manera. Y aperecen las corruptelas, las mentiras. Se habla de que las mujeres tenemos que acceder al poder y, efectivamente, es verdad. Es lo justo y es lo que estamos buscando todos para crear una sociedad mejor y más paritaria, pero el hecho de ser mujer no te da un visado. Dentro del poder ejercido por mujeres también hay muchas maneras de hacerlo.

–Me da la sensación de que "Malditos tacones" es un añadido más a su estudio sobre las mujeres.

–Pues sí.

–En sus obras, los personajes femeninos son mucho más importantes que los masculinos.

–No sé.

–Desde la "Marquesa de O."

–Es verdad, es verdad. Me gusta lo que dice, porque me gusta contar historias de mujeres porque, creo, que, hasta ahora, las historias de mujeres las habéis escrito los hombres. Y está muy bien, pero el hecho de ser mujer a la hora de contar una historia de mujeres enriquece esa misma historia. Creo en la diferencia: hormonalmente, somos muy distintos hombres y mujeres; nos comportamos de manera diferente. Me parece que los hombres y mujeres sumamos si realmente las mujeres –en este caso, yo– estamos contando una historia de mujeres.

–¿Qué tal han ido los ensayos?

–Como van todos los ensayos: con crisis, con momentos gloriosos y a celebrar y otros de sufrir. Tenga en cuenta que un texto es nada más y nada menos que eso: un texto, luego hay que hacer un viaje para llegar a la verdad del escenario.

–Aquí, en Avilés, ha tenido un montón de verdades.

–Y no sabe cómo lo agradezco. Gracias a que puedo trabajar aquí en el Palacio Valdés vamos a encontrar mucha más verdad en nuestro espectáculo. Este viaje para llegar a la verdad del escenario no es fácil: hacemos arte, hay que tomar decisiones. Tenemos un arma maravillosa que es el texto, pero hay que hacer el viaje para llenarlo de vida.

–El teatro es un arte efímero.

–Por eso es tan mágico. El teatro es un ritual que unas veces te deja huella y otras no, pero no porque no te haga reflexionar: el espectador tiene que ir al teatro a gozar, disfrutar, a volar, no a reflexionar.

