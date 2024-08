Magüi Mira estrena esta noche en el Palacio Valdés de Avilés "Malditos tacones", una tragedia urbana

En "Malditos tacones", que es el título de "tragedia urbana" –así la calificó ayer su directora, la también actriz Magüi Mira– que se estrena hoy (20.00 horas) en el teatro Palacio Valdés, en Avilés, lo que hay son dos mujeres "muy distintas que tienen que vivir en un mundo que no está hecho para ellas". Dos mujeres que deciden salvar esas dificultades ejerciendo cada una de ellas "el poder" como mejor saben hacerlo. "Que no quiere decir que sea la mejor", apostilló Mira en referencia a la creación de Ignacio Amestoy que se presenta esta noche.

Las dos mujeres frente a frente son las que representan las actrices Luisa Martín y Olivia Molina. Mira y Martín trabajaron juntas en "Salomé", que fue el espectáculo anterior de la valenciana –ella, sin embargo, recordó que si es actriz es "por el apoyo que sentí en Avilés de Antonio Ripoll, que en 1980 decidió programar un ejercicio de fin de curso que no era otra cosa que ‘Molly Bloom’"–.

Martín, como la propia Mira, es una vieja conocida de los espectadores avilesinos –estuvo ya en la versión dramática de "El verdugo"– "En Avilés no hay 80.000 habitantes, lo que hay son 80.000 espectadores con ganas de crecer cada semana en el teatro", recalcó. Y no le falta razón: hace días que no hay una entrada disponible. Molina, por su parte, se estrena con "Malditos tacones" en el Palacio Valdés –en el Niemeyer hizo "Tristana"–.

"Yo tengo un viaje esta misma tarde y hago tiempo en mi agenda para recibir al personaje de Olivia Molina". Así explicó Martín la mecha que incendia la "tragedia urbana" que la semana que viene llega al madrileño teatro Bellas Artes. "No puedo decir más", añadió. "Lo que yo necesito es hablar con ella y decirle unas cuantas cosas", apostilló entonces Molina. "Y tenemos para ello un poco más de una hora", añadió. Y es el tiempo en que se desarrolla el espectáculo que ayer tuvo su ensayo general con público, una de las tradiciones más aplaudidas del Palacio Valdés.

"Lo que estas dos mujeres van a ofrecer es la magia que da el arte escénico: nos van a contar una historia en la que queda claro que tampoco las mujeres tenemos el salvoconducto de la honestidad", señaló Mira cuando le tocó explicar el trabajo creativo que viene realizando desde hace un par de meses mano a mano con sus dos actrices (en este período de tiempo fue que cumplió ochenta años, circunstancia que remarcó durante la presentación de su espectáculo: "Ya sé que he vivido ochenta años, ya sé de dónde sale la luz que me inspira", concluyó).

