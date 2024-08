La teóloga Cristina Inogés, en La Granda: "El matiz de los abusos en la Iglesia es que son en nombre de Dios"

Cristina Inogés es teóloga aragonesa, laica y madre Sinodal por designación expresa del papa Francisco, la única mujer española en concreto que, de nuevo este octubre, participará en el sínodo. Ayer hizo un alto en su agenda y participó en Avilés en un curso de La Granda, el penúltimo, con el título "La naturaleza humana y los orígenes de los abusos". Inogés se centró en los abusos en el seno de la Iglesia católica, unos abusos que, a su entender, son herencia de siglos. Subrayó, además: "El matiz de los abusos en la Iglesia es que se producen en nombre de Dios y es una realidad que dentro de la iglesia debemos afrontar por pura coherencia, porque si hemos permitido que el abuso se cometa en nombre de Dios, hemos amparado al abusador y despreciado a la víctima, ¿de que Dios estamos hablando? Son incompatibles las dos realidades". Defendió, contra esta lacra, mayor educación psicoafectiva, sexual y de inteligencia emocional entre seminaristas, noviciados y también laicos que ocupan diferentes cargos.

"Sigue habido abusos porque la estructura, que debe cambiar sin paños calientes, permite todavía que haya abusos. Pero el problema de raíz está en la formación, es una necesidad como el aire que respiramos. En algunos seminarios todavía se educa en la cultura de la impunidad y mientras no se afronte una formación psicoafectiva estará presente el problema", reiteró la teóloga natural de Zaragoza, que consideró, a su vez, que "falta valentía y una legislación eclesial bien hecha y bien armada".

Valoró, en todo momento, el trabajo iniciado por Benedicto XVI contra los abusos y continuado ahora por el papa Francisco: "De ahí las sucesivas cartas que ha escrito al pueblo de Dios, la de Chile es un ejemplo, con una claridad absoluta de la intencionalidad de acabar con la situación de los abusos. Pero no es algo de hace 40 años, viene de muy atrás, de siglos, y cambiar esas estructuras que han permitido esos abusos no es algo que se pueda hacer de la noche de la mañana. Por eso es tan importante este sínodo para evitar este tipo de lacra", reconoció la teóloga.

Participó también en este curso Miguel García-Baró, coordinador del centro "Repara" de Madrid, un proyecto creado para la atención a las víctimas y la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) y catedrático jubilado de la Universidad de Comillas. Defendió en La Granda una selección "más cuidadosa de los aspirantes al sacerdocio para que no se cuelen casos espurios", señaló, como son los supuestos, entre otros, de la pederastia.

A pesar de la actual escasez de vocaciones, "no hay que temer que se vacíe el sacerdocio, que se vacíe si es que hay que vaciarlo y no hacer números a base de tener un coladero de peligros psicológicos muy graves", declaró García-Baró a los periodistas antes de iniciar el coloquio, en el que se centró en el "misterio tan extraño que es esa mente de abusador, que empieza por ser el manipulador de conciencias y termina en el abuso sexual, o en el enfermo que directamente ataca, que es el pederasta enloquecido".

Para Miguel García-Baró, como para Inogés, es muy importante un cambio estructural para purificar la institución. "Si esto no se va enmendando, no habrá manera de que la esperanza cristiana se traslade a la generación siguiente". "Porque ya es que trata, a veces, a cualquiera que aparece vestido de cura como un pederasta y eso me parece tremendo", advirtió.

Más allá de la polémica de marcar a los pederastas con un distintivo, que ha rechazado de plano –"Es un disparate", zanjó–, sí cree necesario mejorar el derecho canónico para que la condena correspondiente asegure mucho más que no haya posibilidad de una reincidencia fácil.

También, en su opinión, hay que mejorar la educación en los seminarios, "hay que enseñar psicología y, más bien, psicopatología, para que se sepa muy bien lo que es el narcisismo espiritual y se controlen las tentaciones", además de una educación afectiva y sexual "infinitamente mejorada".

Los ponentes del curso de La Granda hicieron mención en diferentes ocasiones a las relaciones asimétricas, al "Narcisismo espiritual", y a un "secretismo que junto al corporativismo", en palabras de Inogés, "ha permitido que esta realidad (los abusos) creciera como ha crecido". "Las relaciones en la Iglesia siempre han sido asimétricas y quienes han estado por encima han tenido potestad de tapar, acallar y controlar este tipo de barbaridades que suponen los abusos, que no son solo sexuales: de conciencia, de poder, laborales… Es una realidad que tenemos ahí, hay que abordarla y hay que buscar las fuentes que han permitido que esto pasara y una de ellas es el corporativismo y oscurantismo que ha habido durante años", manifestó la teóloga que consideró que donde no se escuchar hablar de abusos sexuales no significa que no existan casos. Puso como ejemplo Asia.

García-Baró puntualizó al respecto: "Según expertos, un porcentaje importante del ‘Narcisismo espiritual’ y del abuso en realidad no es curable. Otro porcentaje, por referirme solo a la Iglesia, requiere cuidar mucho que una personalidad potente, efusiva no se sienta tan sola como pueden estar algunos sacerdotes y adquiera como una ansiedad, un yo puedo, un yo merezco… Porque lleva a poder manejar conciencias y cuando se manejan conciencias puedes apoderarte por entero de una persona y eso es sí corregible y hay que intervenir decisidamente en que esto no ocurra. Y en eso está ahora la Iglesia católica, en trabajar este punto, que es urgente". Mercedes Huarte Luxán, voluntaria del Centro "Repara", que presta atención a víctimas de abusos dentro y fuera de la Iglesia, se sumó al plantel de ponentes.

Hoy será el broche de oro de los seminarios con una sesión en el chalé gozoniego de Arcelor-Mittal. En este marco se entregará la medalla de oro de los cursos de La Granda a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Consejero Permanente del Consejo de Estado desde 2009 y uno de los siete padres de la Constitución. Actuará El León de Oro.

Suscríbete para seguir leyendo