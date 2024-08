Herrero de Miñón, uno de los siete 'padres' de la Constitución Española, defiende la Carta Magna en Gozón: 'Va a durar más que sus críticos'

El político y jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 1940), considerado como uno de los siete "padres" de la Constitución Española, manifestó ayer en La Granda que "cuando sus críticos sean polvo y no hayan dejado rastro en la historia", la norma suprema del ordenamiento jurídico español seguirá vigente. "La Constitución va a durar más que sus críticos y cuando éstos sean polvo, y no polvo enamorado (bromeó en conversación con los periodistas); cuando sus críticos no cuenten para nada ni hayan dejado rastro en la historia, la Constitución seguirá siendo una pieza histórica, de manera que yo soy optimista sobre eso", declaró.

La Granda clausuró su 46.ª edición otorgando a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón su Medalla de Oro por su aportación a la institución académica. A preguntas de los periodistas, el político y jurista también se refirió a una posible reforma del documento, tal como piden algunas voces, para aseverar que antes habría que saber qué es lo que hay que actualizar, "porque entre las múltiples propuestas no hay dos coincidentes". "No me ponen nervioso, me aburren", respondió de modo lacónico a la pregunta de si le preocupan las propuestas de modificación de los contenidos de la Constitución de 1978.

Herrero y Rodríguez de Miñón recibió la Medalla de Oro "con mucho honor", entre otras razonas, aclaró, porque lleva yendo a los cursos La Granda desde hace más de cuarenta años. "Estoy como en mi propia casa. La Granda ha tenido una influencia determinante en mi vida y algunas de las piezas de mi pequeña y modesta obra se han gestado aquí", valoró. Agregó, de seguido: "Yo conocí Asturias muy tarde, pero me gustó tanto que me hice asturiano de adopción", comentó el madrileño, con segunda residencia en el concejo de Soto del Barco.

Rodríguez de Miñón fue glosado por su amigo Raimundo Abando, vicepresidente de los cursos de La Granda. Este recibió con gratitud sus palabras, incluso con sonrisas. Luego fue el director de los cursos, Benigno Pendás, el encargado de entregarle la insignia junto a Luis Fernández-Vega, catedrático de Oftalmología y presidente del Instituto de Oftalmología Fernández-Vega que desde 2022 también posee esta condecoración que ostentan científicos, investigadores y docentes de la talla de Severo Ochoa, Santiago Grisolía, José María Segovia de Arana y Francisco Grande Covián.

Participaron en la ceremonia de clausura –que cerró el coro El León de Oro– representantes de la vida política regional y municipal de Gozón y Avilés, pero también de Gijón con la alcaldesa, Carmen Moriyón al frente. Empresarios, sanitarios, economistas, politólogos, filósofos, periodistas, representantes de la vida social, académicos y representantes de las fuerzas del orden, entre otros, se dieron cita en el chalé de ArcelorMittal, ahora centro de investigación y desarrollo.

