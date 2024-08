El rock vuelve a Las Vegas

Corvera mantiene viva una tradición que no es otra que comenzar sus fiestas con rock. Y lo hace con el festival "Rockvera", una cita casi imprescindible para los amantes del género. La edición de este año será hoy con nueve propuestas, nueve bandas y un programa que tendrá dos escenarios, el anfiteatro del parque de Europa y El Llar, ambos en Las Vegas.

La fiestas del rock en Corvera comenzará a las 13.00 horas. La sesión vermú convertirá el anfiteatro del parque Europa en un espacio reservado para el rock. Los encargados de abrir fuego serán los miembros de la veterana banda de punk rock "The Black Panthys Party". La sesión vermú continuará después con un grupo tributo de "Rage Against The Machine" que precisamente se denomina "Tribute Against The Machine" y se ha convertido en uno de los "fijos" del "Rockvera" en sus últimas ediciones para los momentos previos a la comida.

Los conciertos se retomarán por la tarde. De nuevo el anfiteatro del parque Europa es el lugar elegido para la música. La banda de "trash metal" asturiana y afincada en Corvera "Brutalfly" comenzará a tocar a partir de las 18.00 horas. "La Morgue" le cogerá el testigo en el mismo escenario para hacer gala de su estilo ecléctico que juega con el punk, el psychobilly e incluso con el swing. El grupo de punk metal madrileño "Sinaia" será el encargado de estrenar el teatro corverano durante esta larga jornada musical que prevé finalizar a eso de las 02.30 horas de la madrugada. "Flashback" volverá de nuevo a dar vida al anfiteatro y despedir los conciertos en ese espacio al aire libre. La música volverá de nuevo al odeón, donde permanecerá hasta el final y con la actuación de tres bandas más.

Los vallisoletanos "Free City" vuelven tras dos años de ausencia al "Rockvera". Llegan además para presentar su último disco, que lleva por título "Ingravidez". El festival corverano de rock también servirá para dar cabida a una nueva formación, "Onza", que aprovechará la cita para presentar algunos temas del que será su primer trabajo discográfico.

Los vascos "Vhaldemar" serán los encargados de cerrar esta nueva edición del "Rockvera". Los de Baracaldo con una trayectoria de más de veinticinco años y nueve discos, todos ellos de heavy metal clásico, que siempre es un estilo que encuentra su hueco en el festival.

Suscríbete para seguir leyendo