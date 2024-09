Así disfrutan del rock en Corvera: bajo techo y en familia

El vermú del festival "Rockvera" comenzó a prueba de lluvia en el anfiteatro del Parque Europa a cargo de "The Black Panthys Party", banda de punk asturiana con más de veinte años de trayectoria. A continuación, cogió el testigo el grupo "Tribute Against The Machine" para seguir disfrutando del mejor rock. Tocaron dentro del Llar pese a que esos conciertos estaban previstos en el anfiteatro del parque Europa. "Yo ya ni cuento las veces que he venido al festival", comenta Ana Sáez, que disfrutaba de la sesión vermú rockera en compañía de su amiga Blanca Recas. Ambas tienen claro "este tipo de festivales gratuitos y de rock impulsan y mucho a los grupos de la región".

Pese a la lluvia, el público respondió a la cita. El organizador José Miguel Lago celebró haber tenido un plan a prueba de lluvia. También destacó que el encuentro también acoge a familias con niños. "Tenemos fe en que gracias a esos niños se siga manteniendo la cultura rockera", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo